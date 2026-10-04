Pescara, donna travolta e uccisa da un pullman al terminal dei bus

L'intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Danilo Palestini. I soccorritori hanno prestato assistenza, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. La polizia locale è ora impegnata nella ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente e nell'accertamento delle eventuali responsabilità. Gli agenti stanno eseguendo i rilievi nell'area del terminal e hanno già acquisito le immagini disponibili, che saranno analizzate per ricostruire quanto accaduto.