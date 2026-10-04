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Pescara, donna travolta e uccisa da un pullman al terminal dei bus

Cronaca
©Ansa

Inutili i soccorsi del 118, intervenuti insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente attraverso l'analisi delle immagini di videosorveglianza

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Tragedia questa mattina nell'area del terminal autobus di Pescara, dove una donna ha perso la vita dopo essere stata investita da un pullman extraurbano.

L'intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Danilo Palestini. I soccorritori hanno prestato assistenza, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. La polizia locale è ora impegnata nella ricostruzione dell'esatta dinamica dell'incidente e nell'accertamento delle eventuali responsabilità. Gli agenti stanno eseguendo i rilievi nell'area del terminal e hanno già acquisito le immagini disponibili, che saranno analizzate per ricostruire quanto accaduto.

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