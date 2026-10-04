Cosa sappiamo

Secondo quanto ha riferito la moglie della vittima al suo legale, l'avvocato Francesco Petruzzi, Salvatore stava effettuando dei lavori in nero sul tetto di un capannone. L'uomo sarebbe poi caduto da una scala: questo quello che sembra abbia detto la stessa vittima ai sanitari del 118 che lo avevano soccorso, prima di perdere conoscenza. La Procura di Napoli Nord ha affidato ai carabinieri le indagini e ha disposto l'esame autoptico. Sequestrato anche il cellulare del 61enne. Sono in corso le indagini per risalire all'identità di chi ha chiesto soccorso al 118. "Se è vero che me l'hanno abbandonato per strada voglio giustizia per mio marito, non meritava di essere trattato così", ha detto la moglie di Salvatore Calignano, Carmela, 56 anni. La coppia ha due figlie di 36 e 32 anni.