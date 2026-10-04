Un tentativo di femminicidio che, alla fine, è sfociato con la morte dell'aggressore. E' quanto successo a Torino dove un uomo di 37 anni ha aggredito la compagna 32enne, con l'intento di ucciderla, e dopo che lei è riuscita a mettersi in salvo dai vicini con la figlia di un anno si è suicidato, gettandosi dal balcone al decimo piano di un condominio. Questo quanto ricostruito dagli inqurenti rispetto a ciò che si è verificato oggi nel capoluogo piemontese, nel quartiere Barriera di Milano, alla periferia Nord della città. Le indagini per ricostruire nel dettaglio la vicenda sono state affidate ai carabinieri.