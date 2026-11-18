Le contestazioni

Gli inquirenti ritengono che i quattro abbiano liquidato "acriticamente" somme di denaro nei confronti di un'associazione in relazione ad affidamenti di manifestazioni culturali tra il 2022 e il 2025. Quel denaro pubblico, sostengono i magistrati, confluito sul conto corrente dell'associazione, finiva poi nella disponibilità dell'ex sindaco, il quale, grazie a una carta bancomat, lo avrebbe utilizzato per spese voluttuarie come ristoranti, capi di abbigliamento griffati, carburante, soggiorni di lusso e anche per comprare a Capri un orologio da 6mila euro poi trovato nella sua abitazione.