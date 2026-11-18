Secondo gli inquirenti, fondi pubblici destinati a manifestazioni culturali sarebbero stati utilizzati per spese personali. Un secondo ciclo d'indagine riguarda inoltre affidamenti per circa 190mila euro legati alla rassegna "Sorrento d'autore"
La Procura regionale della Corte dei conti per la Campania contesta un danno erariale di quasi 179mila euro all'ex sindaco Massimo Coppola e a tre dipendenti comunali. Il procedimento si inserisce nell'ambito dell'indagine della Procura di Torre Annunziata su presunti illeciti nell'assegnazione di una serie di appalti.
Le contestazioni
Gli inquirenti ritengono che i quattro abbiano liquidato "acriticamente" somme di denaro nei confronti di un'associazione in relazione ad affidamenti di manifestazioni culturali tra il 2022 e il 2025. Quel denaro pubblico, sostengono i magistrati, confluito sul conto corrente dell'associazione, finiva poi nella disponibilità dell'ex sindaco, il quale, grazie a una carta bancomat, lo avrebbe utilizzato per spese voluttuarie come ristoranti, capi di abbigliamento griffati, carburante, soggiorni di lusso e anche per comprare a Capri un orologio da 6mila euro poi trovato nella sua abitazione.
Gli elementi dell'indagine
Tra gli elementi raccolti dagli investigatori figurerebbe anche la geolocalizzazione del cellulare dell'ex primo cittadino, che lo avrebbe collocato nei luoghi in cui venivano effettuati gli acquisti con il bancomat dell'associazione. Secondo la Guardia di Finanza, i tre dipendenti comunali avrebbero inoltre omesso i controlli necessari, consentendo così l'utilizzo improprio delle risorse pubbliche.
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La richiesta della Procura contabile
La Procura contabile ha chiesto la condanna anche nei confronti degli amministrativi a titolo di dolo, almeno eventuale. Per l'ex sindaco viene contestata, in concorso con dirigenti e istruttori coinvolti, una quota di danno pari a 39.966,58 euro, corrispondente alle spese personali effettuate con il bancomat dell'associazione, definita dallo stesso in una intercettazione telefonica come una sua 'creatura'.
Nuovi filoni d'indagine
La citazione chiude un primo ciclo di indagini, ma con altri atti si contestano ulteriori casi di sperpero di denaro pubblico consumatisi nell'ambito degli affidamenti a un'altra società per 190mila euro in occasione di rassegne come "Sorrento d'autore" per le edizioni 2023 e 2024.