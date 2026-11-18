La casa, non più abitata dopo la morte della moglie, si trova lontano dal centro del paese, e i carabinieri stanno indagando. È soltanto di pochi giorni fa la notizia della scomparsa del figlio dello scrittore, Ignazio, medico specializzato e ginecologo

Furto nella villa dello scrittore Mario Rigoni Stern, scomparso nel 2008, in contrada Val Giardini ad Asiago. L'abitazione non era più abitata dopo la morte della moglie, avvenuta alcuni anni fa. Il colpo è avvenuto nei giorni in cui la famiglia è stata colpita dalla scomparsa del figlio dello scrittore, Ignazio, medico specializzato e ginecologo. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri della stazione di Asiago coadiuvati dai colleghi della compagnia di Thiene, che stanno svolgendo le indagini ma che sul fatto mantengono il più stretto riserbo. I militari stanno vagliando anche i filmati delle telecamere sparse in zona, anche se la videosorveglianza nella zona è ridotta. Da capire se si tratta di un furto di commissione o di un colpo messo da una delle bande che nelle settimane scorse hanno svaligiato diverse seconde case nell'Altopiano, soprattutto nel comune di Roana. Dalle prime indiscrezioni sembra che dalla casa siano stati rubati oggetti legati all'attività letteraria di Rigoni Stern, tra cui coppe e targhe di premi letterari vinti. Ancora da quantificare il valore complessivo del bottino.