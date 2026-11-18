Fn, Procura apre fascicolo sul partito di Vannacci dopo esposto su violazione legge ScelbaCronaca
I magistrati romani, come anticipato dal quotidiano La Repubblica, hanno aperto il fascicolo senza notizia di reato e senza indagati (modello 45) per verificare le accuse di violazione della legge Scelba – che punisce chi prova a ricostituzione il partito fascista - contenute nell’esposto del Sindacato dei Militari. “Riteniamo le accuse del tutto infondate”, ha commentato Giorgio Carta, avvocato di fiducia di Futuro nazionale
La Procura di Roma ha aperto un fascicolo su Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. A dare la notizia è il quotidiano La Repubblica, secondo cui i magistrati hanno aperto il fascicolo, senza notizia di reato e senza indagati (modello 45), per verificare le accuse di violazione della legge Scelba – che punisce chi prova a ricostituzione il partito fascista - contenute nell’esposto del Sindacato dei Militari. “Riteniamo le accuse del tutto infondate”, ha commentato l'avvocato Giorgio Carta, penalista di fiducia di Futuro nazionale.
Il fascicolo modello 45
La Procura di Roma ha aperto un fascicolo modello 45, il registro degli atti non costituenti notizia di reato, dopo un esposto presentato lo scorso agosto dal Sindacato dei militari: l’esposto, denunciando “una serie di condotte e proposte programmatiche che il Sindacato dei Militari ritiene gravi e lesive dell’ordine costituzionale”, chiedeva alla Procura di fare luce sulla possibile violazione della legge Scelba sulla ricostituzione del partito fascista da parte di Futuro nazionale. In particolare, nel documento presentato dal Sindacato si chiedeva di verificare se il partito di Vannacci riproduca "il nucleo dottrinale antidemocratico e il metodo di lotta" del fascismo.
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L'avvocato di Fn: "Le accuse appaiano inconsistenti anche agli inquirenti"
Giorgio Carta, avvocato dell'europarlamentare Roberto Vannacci, riguardo al fascicolo aperto dalla Procura di Roma ha spiegato: "Abbiamo, come sempre, piena fiducia nella magistratura. Apprendiamo con soddisfazione che la Procura di Roma ha iscritto l'esposto del Sindacato dei Militari a modello 45, il registro degli atti non costituenti notizia di reato. È quindi ragionevole supporre che, allo stato, le accuse appaiano inconsistenti anche agli inquirenti". E ancora: "Non abbiamo avuto modo di leggere l'esposto, tuttavia, per come sono state riportate dalla stampa, riteniamo le accuse del tutto infondate. Futuro nazionale svolge la propria attività politica nel rispetto della Costituzione e delle regole democratiche. Respingiamo con fermezza ogni accusa e ogni eventuale ambizione di voler ricostituire il 'disciolto partito fascista', disciolto, appunto, più di 80 anni or sono". L’avvocato Carta, poi, ha aggiunto che il "denunciante ha già presentato in passato esposti nei confronti del generale Vannacci, ma, per quanto ci consta, le contestazioni ivi formulate sono state tutte puntualmente archiviate". E ha precisato: gli "accertamenti della Procura militare di Roma riguardano invece la posizione di singoli militari in servizio. Né il generale Vannacci né Futuro nazionale risultano coinvolti in quegli accertamenti. Su quel fascicolo, quindi, non abbiamo osservazioni da formulare".
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