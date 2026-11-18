L'avvocato di Fn: "Le accuse appaiano inconsistenti anche agli inquirenti"

Giorgio Carta, avvocato dell'europarlamentare Roberto Vannacci, riguardo al fascicolo aperto dalla Procura di Roma ha spiegato: "Abbiamo, come sempre, piena fiducia nella magistratura. Apprendiamo con soddisfazione che la Procura di Roma ha iscritto l'esposto del Sindacato dei Militari a modello 45, il registro degli atti non costituenti notizia di reato. È quindi ragionevole supporre che, allo stato, le accuse appaiano inconsistenti anche agli inquirenti". E ancora: "Non abbiamo avuto modo di leggere l'esposto, tuttavia, per come sono state riportate dalla stampa, riteniamo le accuse del tutto infondate. Futuro nazionale svolge la propria attività politica nel rispetto della Costituzione e delle regole democratiche. Respingiamo con fermezza ogni accusa e ogni eventuale ambizione di voler ricostituire il 'disciolto partito fascista', disciolto, appunto, più di 80 anni or sono". L’avvocato Carta, poi, ha aggiunto che il "denunciante ha già presentato in passato esposti nei confronti del generale Vannacci, ma, per quanto ci consta, le contestazioni ivi formulate sono state tutte puntualmente archiviate". E ha precisato: gli "accertamenti della Procura militare di Roma riguardano invece la posizione di singoli militari in servizio. Né il generale Vannacci né Futuro nazionale risultano coinvolti in quegli accertamenti. Su quel fascicolo, quindi, non abbiamo osservazioni da formulare".