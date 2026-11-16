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Supermedia Youtrend: il recupero del M5S (e di Vannacci) non era un’illusione

Salvatore Borghese

Salvatore Borghese

Youtrend
©Getty

Sullo sfondo di un arretramento di quasi tutti i partiti, Movimento Cinque Stelle con oltre un punto e Futuro Nazionale che è in recupero sono in controtendenza. Sembrano confermare dunque che i rimbalzi degli ultimi tempi non fossero solo un miraggio statistico. Vediamo quali sono le ripercussioni a livello di coalizioni

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