Alta tensione a Rebibbia, dove una protesta contro il degrado è degenerata in insulti e minacce contro i migranti. La questura sta esaminando i video dell'accaduto per accertare le responsabilità, mentre dal Municipio e dall'opposizione arrivano dure condanne contro le ronde ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

"Ve ne dovete andare". Sono esplose così le tensioni della serata di ieri, 17 novembre, a Rebibbia, nella periferia di Roma, tra urla, insulti e aggressioni verbali che hanno rischiato di degenerare dentro un locale. La polizia era intervenuta per la segnalazione di un presidio spontaneo di cittadini contro il degrado nel quartiere: una protesta a cui ha preso parte anche l'influencer Simone Carabella e che, in pochi minuti, è sfuggita di mano.

I filmati sul web e gli accertamenti della questura In alcuni video diffusi in rete si vedono diversi migranti accerchiati, minacciati e presi di mira con offese. Nel mirino è finito anche un commerciante straniero, raggiunto nella sua pizzeria, che ha provato a difendersi gridando: "Sto lavorando, ho una famiglia". Le scene sono state documentate dalle forze di polizia sul posto, anche attraverso video che ora sono al vaglio degli uffici della questura per valutare eventuali responsabilità.

Gualtieri: "Atteggiamenti violenti inaccettabili" Il sindaco Roberto Gualtieri ha commentato: "Sulla vicenda delle ronde ho sentito questa sera il prefetto di Roma Lamberto Giannini. La tutela dell’ordine pubblico spetta esclusivamente alle forze dell’ordine. Atteggiamenti violenti e intimidatori da parte di privati cittadini sono inaccettabili. Confido in una puntuale ricostruzione dei fatti da parte delle forze dell’ordine che consenta alla magistratura di adottare i provvedimenti più appropriati a tutela della sicurezza pubblica”.

La dura replica del Municipio e Più Europa Quanto accaduto ha scatenato immediati interventi politici. "La notizia delle ronde organizzate nel nostro quartiere è grave e inaccettabile - sottolinea il presidente del IV Municipio di Roma Massimiliano Umberti -. Inseguire persone con i cani e trascinarle fuori dai negozi per il colore della pelle è un'intimidazione razzista che alimenta paura e insicurezza. A Roma non c'è e non ci sarà spazio per ronde, squadracce o giustizia fai da te. Chiediamo che si faccia rapidamente luce su chi le ha organizzate e sull'eventuale coinvolgimento di persone che ricoprono incarichi politici". Per il segretario di Più Europa, Riccardo Magi, "sono intollerabili: una grande Capitale europea non può essere alla mercé di influencer che si improvvisano giustizieri social. È un fenomeno che però si iscrive all'interno del disastro sul fronte sicurezza di questo governo, che partorisce decreti su decreti ma lascia il Paese nel caos - attacca -. Piantedosi dovrebbe intervenire con la massima urgenza e fermare questi blitz".

Le critiche di Avs e l'appello dell'Anpi Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, che definisce l'episodio una "vergogna e un fatto di estrema gravità", mentre per Nicola Fratoianni di Avs "è qualcosa di raccapricciante e di inaccettabile" su cui "il governo Meloni e gli apparati dello Stato devono rispondere" in parlamento. Dal canto suo, l'Anpi di Roma chiede "alle istituzioni del IV Municipio di agire per far sì che non si verifichino gravi situazioni di degrado" e di "intervenire prontamente di fronte alle difficoltà di un'umanità sofferente". Leggi anche Rimpatri migranti, i centri nei Paesi terzi funzionano? I dati