Danimarca, Austria, Germania, Olanda e Grecia hanno stretto un accordo con il Ruanda per istituire sul suo territorio hub di rimpatrio per i migranti la cui richiesta di asilo verrà respinta. Il progetto è simile a quello tra Italia-Albania, ma anche a quello fallito tra lo stesso Ruanda e il Regno Unito e a molti protocolli vigenti negli Usa. Quali sono le criticità di questi modelli? Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" di SkyTG24 del 16 novembre