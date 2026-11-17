Rimpatri migranti, i centri esterni funzionano? Il caso Ruanda e il modello Italia-Albania
Danimarca, Austria, Germania, Olanda e Grecia hanno stretto un accordo con il Ruanda per istituire sul suo territorio hub di rimpatrio per i migranti la cui richiesta di asilo verrà respinta. Il progetto è simile a quello tra Italia-Albania, ma anche a quello fallito tra lo stesso Ruanda e il Regno Unito e a molti protocolli vigenti negli Usa. Quali sono le criticità di questi modelli? Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" di SkyTG24 del 16 novembre
- Svolta nella gestione dei migranti in Europa. Danimarca, Austria, Germania, Olanda e Grecia hanno siglato un accordo con il Ruanda per istituire sul suo territorio centri di accoglienza per i migranti la cui richiesta di asilo verrà respinta: l’iniziativa ricalca il protocollo tra Italia e Albania, ma esistono precedenti anche al di fuori dell’Ue. Hanno avuto successo? Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, approfondimento di SkyTG24, del 16 novembre.
- Molti Paesi sono favorevoli al meccanismo alla base dell’accordo con il Ruanda. La maggioranza degli Stati europei, tra cui l’Italia, si era espressa a favore del siglare accordi con Stati terzi per espatriare i migranti. La Germania si era detta contraria, ma adesso ha cambiato posizione.
- L’Italia quindi non è più da sola tra i Paesi europei che hanno lavorato per la nascita di hub di rimpatrio fuori dai propri confini. I cinque Stati che hanno stretto l’intesa con il Ruanda però vanno anche più in là, uscendo dai confini geografici del Vecchio Continente. I nuovi centri dovrebbero vedere la luce nel 2027.
- Sarà il Ruanda a decidere se i migranti che accoglierà dovranno poi tornare nei propri Paesi di origine oppure no. Il tema è molto rilevante. I centri di rimpatrio hanno molte difficoltà nel portare effettivamente a termine i rimpatri di chi non ha diritto all’asilo. Prendendo come esempio quelli italiani, nel 2025 le persone che sono state rimpatriate hanno toccato quota 1640, molto meno di quelle non rimpatriate, 5086.
- Anche dal Cpr in Albania è una minoranza piuttosto piccola quella che viene effettivamente rimpatriata. Da aprile 2025 a giugno 2026, i rimpatriati sono stati 90, i non rimpatriati 530.
- Quali sono le principali criticità dell'accordo con il Ruanda? Si attende innanzitutto ancora la sentenza della Corte di Giustizia Ue sulla legittimità di questi centri, si discute della garanzia dei diritti umani, si mettono in luce i costi molto elevati. Anche per i centri in Ruanda viene poi già sottolineato come i rimpatri saranno comunque pochi rispetto a tutti quelli da eseguire. A questo si aggiunge il fatto che l’unico precedente in Ue che esiste – quello tra Italia-Albania – per ora non ha funzionato granché.
- Il Ruanda ha già preso parte a un accordo simile con il Regno Unito nel 2022, ma anche questo non ebbe molto successo. La Corte Suprema inglese bocciò il progetto, sottolineando come fosse pericoloso portare i migranti in Ruanda, e Londra decise di ritirarsi nel 2024, dopo aver speso 700 milioni di sterline (per quattro trasferimenti in tutto).
- Il Ruanda ha quindi fatto causa al governo inglese, perché ha perso molti fondi a causa del mancato adempimento dell'accordo.
- Poi c’è il caso Trump. Gli Stati Uniti hanno stretto vari accordi con molti Paesi africani, tra cui anche il Ruanda. In quasi due anni sono però state trasferite poche centinaia di persone.