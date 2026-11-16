Vienna ufficializza primo centro di rimpatrio di 5 Paesi Ue in Ruanda

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Vienna ufficializza il primo centro di rimpatrio di 5 Paesi Ue in Ruanda nel 2027

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"Sono lieto che oggi abbiamo raggiunto un cambiamento di paradigma davvero storico nella politica migratoria", ha detto il cancelliere austriaco Stocker. L'accordo è stato sottoscritto da Austria, Danimarca, Paesi Bassi, Germania e Grecia

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Il cancelliere austriaco Christian Stocker ha annunciato oggi la nascita del primo centro di rimpatrio da parte di cinque Paesi Ue in Ruanda a partire dal 2027.  "Sono lieto che oggi abbiamo raggiunto un cambiamento di paradigma davvero storico nella politica migratoria: Austria, Danimarca, Paesi Bassi, Germania e Grecia intendono aprire congiuntamente il primo centro di rimpatrio in Ruanda", ha detto Stocker. "Con questa iniziativa perseguiamo tre obiettivi molto concreti: in primo luogo, i richiedenti asilo la cui domanda è stata respinta con decisione definitiva nell'Ue dovranno in futuro essere trasferiti in tali centri di rimpatrio; in secondo luogo, vogliamo sottrarre ai trafficanti di esseri umani la base del loro business disumano".

Il cancelliere Stocker: "Dobbiamo essere padroni a casa nostra"

 "In terzo luogo, vogliamo alleggerire le nostre capacità, messe sotto forte pressione dai flussi migratori degli ultimi anni. Come gruppo di Paesi promotori, compiamo così un ulteriore passo importante verso un miglioramento coerente del nostro sistema europeo di asilo e migrazione. Se, infatti, le persone prive del diritto di soggiorno nell'Unione Europea non possono essere allontanate, l'intero nostro sistema di asilo viene svuotato di senso; una situazione che non possiamo e non vogliamo tollerare", ha aggiunto Christian Stocker parlando in conferenza stampa con la premier danese a margine della Conferenza Migrazione di Vienna assieme ai rappresentanti di Danimarca, Grecia, Germania, Paesi Bassi e Ruanda.  "Quando lo Stato stabilisce dei limiti, questi devono essere rispettati, ed è esattamente ciò che stiamo facendo: qualora il rimpatrio nel Paese d'origine non sia possibile, le persone prive del diritto di soggiorno saranno trasferite in uno Stato terzo, come ad esempio il Ruanda. Come ho già ribadito più volte, dobbiamo essere padroni in casa nostra, un principio che vale tanto a livello nazionale quanto in Europa", ha rimarcato il cancelliere. 

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