Migranti, Ue vuole potenziare Frontex sui rimpatri dopo crisi di Ceuta

In particolare la Commissione propone "un centro dedicato al monitoraggio e alla risposta online, con il mandato esplicito per Frontex di monitorare i contenuti dei social media accessibili al pubblico, individuare sviluppi rilevanti per la gestione delle frontiere esterne e sostenere azioni contro contenuti online illeciti legati a rischi per la sicurezza delle frontiere"

La Commissione europea propone di migliorare la capacità di Frontex di "individuare tempestivamente tendenze pericolose e di intervenire rapidamente in caso di emergenza o crisi", alla luce di quanto appreso dalla crisi verificatasi quest'anno a Ceuta. In particolare, propone "un centro dedicato al monitoraggio e alla risposta online, con il mandato esplicito per Frontex di monitorare i contenuti dei social media accessibili al pubblico, individuare sviluppi rilevanti per la gestione delle frontiere esterne e sostenere azioni contro contenuti online illeciti legati a rischi per la sicurezza delle frontiere". Prevista poi una "forza di reazione rapida, da dispiegare alle frontiere esterne con brevissimo preavviso, per assistere gli Stati membri nel far fronte tempestivamente a qualsiasi crisi o emergenza alle frontiere esterne". La decisione di procedere al dispiegamento può essere presa dal direttore esecutivo di Frontex, a seguito di una richiesta da parte di uno Stato membro che si trovi ad affrontare una situazione di emergenza. La Commissione punta poi a migliorare lo scambio di informazioni in situazioni di crisi, che include l'obbligo per gli Stati membri di segnalare, entro 24 ore, eventi che potrebbero avere un impatto significativo sulle frontiere dell'Ue, attraverso la rete dedicata Eurosur.