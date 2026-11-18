Nell'incidente è morto l'uomo che si trovava a bordo del velivolo, per il quale i soccorritori hanno constatato il decesso sul posto. Proseguono le verifiche nell'area per accertare l'eventuale coinvolgimento di altre persone
Un ultraleggero è precipitato nel pomeriggio nel territorio di Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Nell'incidente ha perso la vita una persona che si trovava a bordo del velivolo.
I soccorsi
Secondo quanto riferito da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), l'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 15 nella frazione Barcuzzi. Per l'uomo, la cui età non è stata ancora resa nota, i soccorritori hanno potuto soltanto constatare il decesso sul posto.
Verifiche in corso
Sono ancora in corso le operazioni di ricognizione dell'area per "verificare l'eventuale presenza di ulteriori persone coinvolte". Sul posto, oltre a personale medico, sono intervenuti anche il soccorso alpino, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.