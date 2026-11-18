Nell'incidente è morto l'uomo che si trovava a bordo del velivolo, per il quale i soccorritori hanno constatato il decesso sul posto. Proseguono le verifiche nell'area per accertare l'eventuale coinvolgimento di altre persone

Un ultraleggero è precipitato nel pomeriggio nel territorio di Lonato del Garda, in provincia di Brescia. Nell'incidente ha perso la vita una persona che si trovava a bordo del velivolo.

I soccorsi

Secondo quanto riferito da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), l'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 15 nella frazione Barcuzzi. Per l'uomo, la cui età non è stata ancora resa nota, i soccorritori hanno potuto soltanto constatare il decesso sul posto.