Agostino Presti, 49 anni, è morto in una cava a Pollina, nel Palermitano, dopo essere stato travolto da un cedimento di terra. L'uomo lavorava in un cantiere collegato al raddoppio della linea ferroviaria. Indagano i carabinieri e lo Spresal

Un operaio di 49 anni, Agostino Presti, è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in una cava in contrada Roccalupa, nel territorio di Pollina, in provincia di Palermo. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato travolto dalla terra staccatasi da una parete rocciosa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La vittima lavorava in un cantiere ferroviario

Agostino Presti, residente a Lascari, lavorava in un cantiere della Toto Costruzioni, impegnata in interventi collaterali alla linea ferroviaria interessata dai lavori di raddoppio.

L'incidente si è verificato all'interno di una cava in contrada Roccalupa. Secondo le prime informazioni, il cedimento di una parte del terreno avrebbe travolto il lavoratore, provocandone la morte.

Le indagini sulla sicurezza del cantiere

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri e il personale dello Spresal, il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Gli accertamenti sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza all'interno del cantiere. Resta da chiarire quali circostanze abbiano provocato il distacco della terra dalla parete rocciosa.