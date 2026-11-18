L'ex rettore dell'Università di Bergamo e oggi vicepresidente della Scuola nazionale dell'amministrazione, è stato scelto dal governo per ricoprire il ruolo al vertice dell'Autorità nazionale anticorruzione. L'avvio della procedura di nomina è stato deliberato dal Consiglio dei ministri

Il Consiglio dei ministri ha avviato la procedura per la nomina di Remo Morzenti Pellegrini, ex rettore dell'Università di Bergamo e oggi vicepresidente della Scuola nazionale dell'amministrazione, alla presidenza dell'Anac. La proposta passerà al Parlamento per il parere obbligatorio da parte delle competenti commissioni parlamentari, e tornerà poi in Cdm prima della formalizzazione finale della nomina con il Decreto del presidente della Repubblica.

Chi è Remo Morzenti Pellegrini

Giurista e docente di diritto amministrativo all'Università di Bergamo, Remo Morzenti Pellegrini è stato anche rettore dello stesso ateneo dal 2015 al 2021. Fdal 2022 è vicepresidente della Sna, la Scuola nazionale dell'amministrazione, l'istituzione della Presidenza del Consiglio dei ministri che si occupa della formazione e dello sviluppo delle competenze dei dirigenti e dei funzionari della pubblica amministrazione. Dal marzo 2026 guida anche la Fondazione della Crui, la conferenza dei rettori. Tra gli incarichi istituzionali, Morzenti Pellegrini ha ricoperto anche il ruolo di vicepresidente presso il Ministero della Cultura del Comitato tecnico-scientifico per i musei e l'economia della cultura.