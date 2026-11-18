Dopo essere risultato irreperibile negli scorsi giorni, il 28enne è stato individuato dai militari in un b&b vicino alla stazione di Napoli e sottoposto al fermo. Durante il trasferimento in caserma, il 28enne ha confessato il delitto. Sul corpo della vittima sono state riscontrate diverse ferite d'arma da taglio
Proseguono le indagini sul femminicidio di Assunta Abruzzese, la donna di 50 anni trovata morta in una casa di Angri, in provincia di Salerno. Il figlio di 28 anni ha confessato il delitto ed è stato fermato oggi dai carabinieri con l'accusa di omicidio aggravato. Dopo essere risultato irreperibile negli scorsi giorni, il 28enne è stato individuato dai militari in un bed and breakfast vicino alla stazione ferroviaria di Napoli. Sul corpo della vittima sono state riscontrate diverse ferite d'arma da taglio. Sulla vicenda indagano i carabinieri della sezione operativa del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, coordinati dalla Procura della Repubblica nocerina.
Fermato il figlio 28enne
Durante il trasferimento in caserma, il 28enne ha ammesso le proprie responsabilità. Dopo essere stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Nocera Inferiore, è stato sottoposto al fermo. Nel frattempo, proseguono gli approfondimenti investigativi, compreso l'interrogatorio del figlio di Abruzzese da parte del sostituto procuratore che coordina le indagini. Il provvedimento cautelare dovrà poi essere sottoposto alla convalida da parte del gip. A trovare il corpo di Abruzzese nella sua abitazione in via don Carlo La Mura era stato uno dei figli della donna.