Anac, passo indietro di Altieri. Salvini: "Altro nome lunedì in Cdm"

Il governo aveva indicato per la presidenza il nome di Trifone “Nuccio” Altieri. Le opposizioni hanno scritto alla premier per chiedere una retromarcia sulla nomina per l'incompatibilità dovuta al suo incarico (“mai ricoperto”, puntualizza il partito) come responsabile Difesa della Lega. Meloni: “Era nelle nostre competenze”. Ieri in tarda serata è stato lo stesso Altieri a ritirare la sua disponibilità: “Ho deciso così per opportunità politica, istituzionale e personale”. Salvini: "Aveva i requisiti"

La designazione del leghista Trifone “Nuccio” Altieri come nuovo presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) è durata poco più di 24 ore e ha creato un caso politico che si è chiuso con il ritiro della sua disponibilità a ricoprire l’incarico. Ieri, al termine di una giornata ad alta tensione, con uno scontro aperto fra le opposizioni (che lo giudicavano incompatibile con il ruolo) e il governo (che assicurava il contrario, spiegando di aver preavvertito i due principali partiti di opposizione", Pd e M5s, "senza che da parte loro siano state manifestate contrarietà o riserve"), l'ex deputato ha deciso di farsi da parte. "Pur possedendo i requisiti e le competenze necessari per ricoprire l'incarico, dopo essermi confrontato con il presidente Meloni e i vicepresidenti Salvini e Tajani, ho deciso, per ragioni di opportunità politica, istituzionale e personale di ritirare la mia disponibilità", ha spiegato dicendosi "dispiaciuto per gli attacchi mediatici e le polemiche che hanno accompagnato questa scelta, nonostante il mio percorso professionale e l'esperienza maturata in importanti realtà istituzionali e industriali".

Salvini: "Lunedì nuovo nome"

Oggi il vicepremier Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine della sua visita a Eicma a Milano Rho Fiera, ha detto che sulla presidenza dell'Anac "porteremo un nome lunedì in Consiglio dei ministri". Alla domanda se fosse dispiaciuto per il passo indietro di Altieri ha risposto: "Non l'ho seguita. Mi spiace perché è una persona di assoluto livello e c'erano i requisiti. Apprezzo la sua sensibilità politica".

Lo scontro maggioranza-opposizioni

Dunque ora il Consiglio dei ministri dovrà avviare una nuova procedura di nomina, dopo quella che anche Giorgia Meloni aveva difeso ieri in mattinata ("Era nelle nostre competenze farlo") e le opposizioni avevano attaccato, anche unendosi per scrivere una lettera alla premier chiedendole di ritirare la nomina. Una delle due avviate dal Cdm, assieme a quella - pure contestata dal centrosinistra - del deputato della Lega Giulio Centemero a commissario della Consob. Matteo Salvini il 18 settembre 2024 volle affidare al pugliese Altieri il ruolo di responsabile del dipartimento Difesa della Lega. Entrato nel partito nel 2017, essere stato eletto deputato con FI e aver avuto brevi esperienze in Conservatori e riformisti e in Direzione Italia, come hanno puntualizzato fonti della Lega, non ha mai ricoperto l'incarico di responsabile Difesa (peraltro non più presente nell'organigramma del partito), perché comunicò subito ad Armando Siri l'indisponibilità, in quanto già componente del cda di Leonardo. E Siri, coordinatore dei dipartimenti, lo certificò in una lettera il 27 settembre, precisando che la delibera per il conferimento dell'incarico era "revocata ad ogni effetto".