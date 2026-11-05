Il leghista Trifone Altieri nuovo presidente dell'Anac

Già responsabile del dipartimento Difesa del partito di Matteo Salvini, Altieri la scorsa primavera era stato nominato nel consiglio d'amministrazione di Leonardo. Altieri succede a Giuseppe Busia
Il leghista Trifone Altieri, detto Nuccio, sarà il nuovo presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione. Lo si apprende al termine del Consiglio dei ministri. Già responsabile del dipartimento Difesa del partito di Matteo Salvini, Altieri la scorsa primavera era stato nominato nel consiglio d'amministrazione di Leonardo. Altieri succede a Giuseppe Busia.