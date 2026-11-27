Pd, M5s, Avs, +Eu promettono battaglia. Ieri preisdio in piazza Santi Apostoli di 76 sigle di associazioni per manifestare contro il provvedimoneto del governo
Approda nell'Aula della Camera il disegno di legge che riforma la normativa sulla caccia, già approvato dal Senato lo scorso giugno e licenziato dalla Commissione Agricoltura di Montecitorio che ha votato a maggioranza il mandato al relatore. Un testo accompagnato fin dalle prime battute da polemiche politiche e proteste di piazza degli animalisti e che anche in questi giorni, in vista della discussione generale, ha registrato ieri giovedì 26 novembre uno scontro in Parlamento con le opposizioni che hanno criticato duramente la norma ribattezzata "legge Sparatutto". Avs e M5s avevano presentato circa 1 milione di emendamenti al provvedimento ma, ha denunciato il rossoverde Francesco Emilio Borrelli, "neanche l'1% è stato discusso".
La mobilitazione di 76 associazioni: dagli ambientalisti alla società civile
Dalle aule di Montecitorio la protesta si è spostata in piazza, dove ieri è andata in scena - pacifica ma determinata - la mobilitazione del fronte contrario alla riforma: settantasei sigle tra associazioni ambientaliste, animaliste, scientifiche, escursionistiche e della società civile, si sono infatti date appuntamento in piazza Santi Apostoli - a Roma - per chiedere di scongiurare quella che è stata definita un'aggressione al mondo animale. Secondo i manifestanti, il ddl indebolisce la tutela della biodiversità in violazione dell'articolo 9 della Costituzione, marginalizza il ruolo tecnico-scientifico dell'ISPRA e rischia di esporre l'Italia a nuove procedure d'infrazione da parte dell'Europa. E mette anche a rischio l'incolumità degli stessi cacciatori: in 226 sono morti in 10 anni e quest'anno le vittime sono state 6 con 3 feriti gravi.
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La protesta delle opposizioni
I 21 articoli del provvedimento si preparano dunque a un iter che si annuncia già burrascoso, anche per le diverse sensibilità che si registrano nella stessa maggioranza. Sono tuttavia le opposizioni, confluite sempre nella giornata di ieri al presidio di Santi Apostoli, ad alzare la voce. "La destra sta tentando di smantellare l'equilibrio costruito dalla legge 157 tra tutela della fauna, biodiversità, agricoltura e attività venatoria, riducendo garanzie che invece andrebbero rafforzate", denuncia la segretaria dem, Elly Schlein promettendo "determinazione" del Pd a fermare questa legge. Avs parla di "legge infame" annunciando battaglia in Parlamento e fuori. Angelo Bonelli assieme a Nicola Fratoianni, ricordano anche la proposta di legge "per abolire la caccia in Italia una volta per tutte". In piazza anche il leader dei 5 stelle, Giuseppe Conte, che assieme a Sergio Costa, Alessandro Caramiello e Carmen Di Lauro, punta il dito contro "un abominio giuridico" del governo che "fa carta straccia della Costituzione". La riforma è invece un "piccolo, meschino favore" alle lobby venatorie per Benedetto Della Vedova di +Europa che chiede al ministro Lollobrigida di "rimettersela in tasca".
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