Proprio il tema dei circhi, però, ha causato uno scontro ieri tra il governo e l’opposizione. Il 18 novembre infatti Consiglio dei ministri ha dato il via libera al “Codice dello spettacolo”, un documento che secondo l’esecutivo “riordina in un unico testo le disposizioni di legge sullo spettacolo dal vivo (musica, opera lirica, teatro, danza, circo e spettacolo viaggiante, carnevali storici e rievocazioni storiche) e riconosce nuove tutele per i lavoratori del settore. Lo spettacolo è promosso quale fattore di sviluppo culturale e sociale, con attenzione al riequilibrio territoriale e all'accessibilità per le persone con disabilità”. Nel documento sono previste però anche nuove norme sui circhi, che hanno causato la protesta del Movimento 5 stelle.