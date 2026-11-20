Manovra 2027, dalle cure all’IVA sul cibo: gli emendamenti per gli animali domesticiEconomia
Introduzione
La Legge di Bilancio per il 2027 è all’esame del Parlamento, e nella maggioranza sono in corso le discussioni su quali modifiche proposte dalle Aule avranno il via libera e quali invece non riusciranno a entrare nella versione definitiva della Manovra. E tra i molti emendamenti presentati - quasi 7mila, un record per questa legislatura - ce ne sono alcuni che vanno a impattare su un mondo che è caro a tantissimi italiani: quello degli animali domestici. Dagli aiuti alle famiglie a basso reddito per sostenere le spese veterinarie ai fondi per i circhi che si riconvertono fino allo sconto IVA sui prodotti del pet food, sono diverse le proposte sul piatto.
Quello che devi sapere
Chi ha proposto le misure
In primo luogo è presente un pacchetto di una quindicina circa di emendamenti, che sono sono stati presentati da Michela Vittoria Brambilla: la deputata di Noi Moderati e presidente Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, oltre che presidente Intergruppo parlamentare diritti animali, non è però l’unica a essersi mossa. Sono infatti arrivate proposte da diversi partiti che fanno parte del Parlamento.
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La ‘mutua veterinaria’
Per quanto concerne le proposte dell’onorevole Brambilla, tra le altre è presente la costituzione di un “Fondo per le prestazioni veterinarie convenzionate per animali d'affezione” con una dotazione di 10 milioni per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029: si tratterebbe di una sorta di 'mutua veterinaria' per le famiglie che abbiano un ISEE inferiore a quota 15mila euro. E poi, tra le proposte c’è anche la detraibilità delle spese per la salute degli animali, non detenuti a scopo di lucro, e superiori a 60 euro fino a un massimo di 5mila euro.
Il contributo sulle spese
Passando invece alle proposte degli altri partiti, tra quelli a essersi mossi c’è anche Forza Italia: è stato presentato infatti un emendamento a firma di Rita Dalla Chiesa e Deborah Bergamini, che ha lo scopo di aiutare a sostenere le spese veterinarie i proprietari di animali d'affezione con ISEE inferiore a 16.215 euro ed età superiore a 65 anni. Previsto, per loro, un contributo pari al 50 per cento delle spese veterinarie sostenute, senza franchigia, fino a un importo massimo di 100 euro annui.
L’IVA sul cibo
Tornando poi alle proposte che sono arrivate da Noi Moderati, sono stati presentanti emendamenti che prevedono l’inserimento della pet therapy nei livelli essenziali di assistenza, oltre che un abbassamento dell'IVA sulle prestazioni veterinarie e sul cibo per gli animali ma anche sulle bevande di origine vegetale sostitutive del latte.
La riconversione di circhi
Infine, nel pacchetto di proposte di modifica 'pet-friendly' alla Legge di Bilancio per il 2027 sono presenti anche gli emendamenti che rifinanziano i fondi contro i combattimenti e sul randagismo e per la sperimentazione senza l'uso di cavie. Infine l’onorevole Brambilla ha firmato anche una proposta che prevede la creazione di un fondo di 10 milioni per gli anni 2027-2029 al ministero della Cultura per sostenere la riconversione di circhi e spettacoli viaggianti in attività che non utilizzano gli animali.
Lo scontro sul tema dei circhi
Proprio il tema dei circhi, però, ha causato uno scontro ieri tra il governo e l’opposizione. Il 18 novembre infatti Consiglio dei ministri ha dato il via libera al “Codice dello spettacolo”, un documento che secondo l’esecutivo “riordina in un unico testo le disposizioni di legge sullo spettacolo dal vivo (musica, opera lirica, teatro, danza, circo e spettacolo viaggiante, carnevali storici e rievocazioni storiche) e riconosce nuove tutele per i lavoratori del settore. Lo spettacolo è promosso quale fattore di sviluppo culturale e sociale, con attenzione al riequilibrio territoriale e all'accessibilità per le persone con disabilità”. Nel documento sono previste però anche nuove norme sui circhi, che hanno causato la protesta del Movimento 5 stelle.
La posizione del M5s
I parlamentari M5S del Comitato Pianeta 2050 Sergio Costa, Alessandro Caramiello, Carmen Di Lauro, Ilaria Fontana, Gisella Naturale, e Susanna Cherchi hanno scritto in una nota: “Quello del Governo sui circhi è un vergognoso passo indietro, uno schiaffo al Parlamento, ai cittadini e alla tutela degli animali. La legge 106/2022 indica chiaramente la strada del graduale superamento degli animali nei circhi, ma l'esecutivo sceglie di svuotarla, perpetuando una pratica anacronistica e incompatibile con una società civile. Ora basta con gli annunci, servono scelte concrete e prese di responsabilità. In Legge di bilancio abbiamo presentato un emendamento che stanzia 10 milioni di euro l'anno per il triennio 2027-2029 per accompagnare la riconversione dei circhi verso spettacoli senza animali. Gli operatori vanno sostenuti nella transizione, non si può più continuare a condannare gli animali a una vita di prigionia e sfruttamento”.
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