Il terreno nel quale si muove la proposta, applicabile a partire dal 2028, è proprio quello delle operazioni B2B ("Business to business"). L’emendamento, depositato alla Camera, andrebbe proprio incontro alle richieste delle stesse imprese

Un emendamento proposto dalla maggioranza, nell'ambito della Manovra 2027, potrebbe escludere le fatture di importo fino a 3.000 euro dalla nuova ritenuta sui pagamenti tra imprese. Lo segnala " Il Sole 24 Ore " specificando che il terreno nel quale si muove la proposta è, appunto, quello delle operazioni B2B ("Business to business"). L’emendamento, depositato alla Camera, andrebbe proprio incontro alle richieste delle stesse imprese.

Un aiuto alle piccole imprese

La novità che dunque riguarda prevalentemente le piccole fatture escluse dall’obbligo di ritenuta potrebbe scattare a partire dal 2028. L’ipotesi concreta, come detto, è quella di escludere tutte le operazioni fino a 3mila euro, così che verrebbero esonerate dall’adempimento fiscale tutte quelle specifiche transazioni che implicano importi piuttosto modesti. Una semplificazione che potrebbe aiutare le imprese più piccole, segnala ancora il quotidiano economico. Questo perché tra le conseguenze relative ala ritenuta c'è anche quella di pesare in maniera importante sulla liquidità aziendale e di implicare una serie di costi amministrativi aggiuntivi.

I dati nel dettaglio

Esaminando nel dettaglio la questione, il Ddl di Bilancio 2027 voleva aumentare la ritenuta, facendola passare dallo 0,5% all’1% nel 2028 e dall’1% al 2% a partire dal 2029. Il raddoppio contenuto nel Ddl di Bilancio porterebbe, sommandolo a quello già considerato nella scorsa manovra a quasi 1,5 miliardi per il 2028 e a poco meno di 2,9 miliardi per il 2029. Data la situazione, le associazioni di categoria hanno voluto segnalare le proprie rimostranze. Anche perché, una volta a regime, la ritenuta supererebbe l’Ires dovuta dalle imprese con margini bassi di ricavo. Confindustria, proprio di recente, ha segnalato come la ritenuta è "destinata a creare oneri amministrativi e finanziari sproporzionati, con effetti asimmetrici a seconda del settore e della condizione soggettiva dell’impresa". Adesso l’ipotesi emersa è che potrebbe essere esclusa dal prelievo una quota rilevante di operazioni, considerando soprattuto le transazioni d’importo più contenuto.