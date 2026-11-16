Bonus pensioni 2026, come capire se spetta oppure no: i requisiti e i beneficiariEconomia
Introduzione
A dicembre 2026 alcuni pensionati potranno ricevere fino a 154,94 euro in più, oltre alla consueta tredicesima. Si tratta di un'integrazione economica destinata a chi percepisce trattamenti previdenziali di importo contenuto, introdotta dalla Finanziaria 2001. Il beneficio, spesso chiamato bonus Natale, viene riconosciuto dall'Inps sulla base di specifiche condizioni reddituali. Per stabilire se si ha diritto alla somma completa, a un importo ridotto oppure a nessun contributo, occorre verificare l'ammontare della pensione e gli eventuali altri redditi del beneficiario e del coniuge, come evidenzia Altroconsumo.
Quello che devi sapere
Chi può ricevere il bonus
La maggiorazione interessa i titolari di pensioni previdenziali, comprese quelle di vecchiaia, anticipate, di invalidità previdenziale e ai superstiti. Rientrano tra i potenziali destinatari anche gli iscritti alle gestioni sostitutive e integrative dell'Assicurazione generale obbligatoria (Ago) e alle casse professionali, purché siano rispettati i requisiti economici. Restano invece fuori dall'agevolazione le prestazioni di natura assistenziale, come l'assegno sociale e i trattamenti per invalidità civile, oltre all'Ape sociale. Escluse anche le pensioni di alcune categorie, tra cui dipendenti degli enti creditizi e dirigenti d'azienda.
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La pensione minima
Per individuare gli aventi diritto bisogna innanzitutto considerare il valore lordo annuo di tutte le pensioni percepite, comprese le eventuali maggiorazioni sociali. Nel 2026 il trattamento minimo Inps ammonta a 611,85 euro mensili, corrispondenti a 7.954,05 euro su tredici mensilità. Chi non oltrepassa questa cifra può ottenere l'intera integrazione di 154,94 euro, a condizione di rispettare anche i limiti relativi agli altri redditi. Per chi percepisce più pensioni, ai fini della verifica vengono sommati gli importi dei diversi assegni.
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Quando spetta un importo ridotto
Il superamento del trattamento minimo non comporta necessariamente la perdita del beneficio. Per le pensioni annue superiori a 7.954,05 euro ma non oltre 8.108,99 euro è prevista infatti un'integrazione parziale, calcolata sottraendo l'ammontare complessivo del trattamento dalla soglia massima. Ad esempio, con una pensione lorda di 8.030 euro all'anno si possono ottenere 78,99 euro aggiuntivi. Oltre gli 8.108,99 euro, invece, non viene riconosciuta alcuna somma, indipendentemente dagli altri requisiti.
I limiti di reddito personale
La seconda verifica riguarda la situazione economica individuale. Per il 2026, il reddito complessivo assoggettabile all'Irpef non deve oltrepassare 11.931,08 euro annui, equivalenti a una volta e mezzo il trattamento minimo. Nel calcolo rientrano non soltanto le pensioni, ma anche gli eventuali guadagni derivanti da attività lavorative, proprietà immobiliari diverse dall'abitazione principale e terreni. Una pensione inferiore alla soglia prevista, quindi, non garantisce automaticamente il diritto al bonus: superare il limite reddituale, anche di pochi euro, determina l'esclusione completa.
Cosa cambia per i pensionati sposati
Per chi è coniugato o unito civilmente è necessaria un'ulteriore verifica. In questi casi, la somma dei redditi dei due componenti della coppia deve rimanere entro 23.862,15 euro all'anno, pari al triplo del trattamento minimo. Rimane comunque obbligatorio rispettare anche il tetto individuale di 11.931,08 euro. Il reddito dell'altro coniuge non viene invece considerato quando la coppia è legalmente ed effettivamente separata. Per i pensionati divorziati o vedovi si applica soltanto il requisito personale.
Età e Isee non sono necessari
A differenza della quattordicesima, riconosciuta a partire dai 64 anni, l'integrazione di 154,94 euro non prevede un requisito anagrafico specifico. Non è richiesto neppure un determinato valore Isee, perché la valutazione si concentra sui redditi rilevanti ai fini Irpef. Restano fuori dal conteggio, secondo le regole applicabili, il reddito dell'abitazione principale, il Tfr, gli arretrati soggetti a tassazione separata e alcune entrate esenti, come l'indennità di accompagnamento. La verifica fa riferimento ai redditi del 2026 e non a quelli del 2025 dichiarati nel modello 730 presentato quest'anno.
Come controllare il pagamento
Il contributo viene riconosciuto automaticamente con la pensione di dicembre, insieme alla tredicesima, senza dover inoltrare una richiesta. Per verificare la propria posizione è possibile consultare il cedolino previdenziale nell'area riservata MyInps, accessibile tramite Spid, Cie o Cns. L'erogazione può avvenire in via provvisoria sulla base dei dati disponibili negli archivi dell'Istituto, con successivi accertamenti sui redditi effettivamente percepiti. Se il pensionamento è iniziato durante il 2026, l'importo aggiuntivo viene proporzionato ai mesi di pensione spettanti.
Se il bonus non viene accreditato
Chi ritiene di soddisfare tutti i requisiti ma non riceve l'integrazione può chiedere all'Inps di riesaminare la propria posizione. La procedura prevista è la domanda di ricostituzione della pensione, presentabile attraverso i servizi telematici dell'Istituto oppure con l'assistenza di un patronato. Il riesame consente di aggiornare le informazioni reddituali e verificare l'eventuale diritto alle somme non corrisposte, anche per annualità precedenti.
Quando bisogna restituire i soldi
I controlli possono portare anche alla revoca di benefici già erogati. Nell'agosto 2026 l'Inps ha avviato il recupero degli importi aggiuntivi relativi al 2021 per pensionati risultati privi dei requisiti necessari, anche a seguito della mancata presentazione delle dichiarazioni reddituali richieste. Le somme vengono recuperate attraverso trattenute distribuite su dodici mensilità della pensione. I destinatari sono stati informati con apposite comunicazioni. Si tratta di verifiche su prestazioni passate, distinte dall'erogazione prevista per dicembre 2026
Le soglie degli anni precedenti
I parametri economici utilizzati per stabilire il diritto al contributo vengono aggiornati in funzione della rivalutazione dei trattamenti pensionistici. Nel 2025, ad esempio, l'importo pieno spettava con una pensione annua fino a 7.844,20 euro, mentre l'erogazione parziale era possibile entro 7.999,14 euro. I limiti reddituali erano rispettivamente di 11.766,30 euro per il singolo e 23.532,60 euro per le persone coniugate. Pur cambiando le soglie, resta invariata la finalità dell'intervento: sostenere economicamente i pensionati con redditi più bassi.
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