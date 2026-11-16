La maggiorazione interessa i titolari di pensioni previdenziali, comprese quelle di vecchiaia, anticipate, di invalidità previdenziale e ai superstiti. Rientrano tra i potenziali destinatari anche gli iscritti alle gestioni sostitutive e integrative dell'Assicurazione generale obbligatoria (Ago) e alle casse professionali, purché siano rispettati i requisiti economici. Restano invece fuori dall'agevolazione le prestazioni di natura assistenziale, come l'assegno sociale e i trattamenti per invalidità civile, oltre all'Ape sociale. Escluse anche le pensioni di alcune categorie, tra cui dipendenti degli enti creditizi e dirigenti d'azienda.

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