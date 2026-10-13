Le soglie minime - sia del trattamento sia del reddito personale - necessarie per ricevere il bonus 154,94 euro cambiano ogni anno. Per il 2025, il contributo è stato riconosciuto integralmente a chi percepiva una pensione annua non superiore a 7.936,87 euro. Cambiano le cifre ma non il meccanismo. In caso di importi compresi tra il trattamento minimo (7.781,93 euro) e tale soglia, l’Inps ha riconosciuto la differenza, così da garantire un’integrazione fino al limite previsto. Inoltre, il reddito complessivo assoggettabile all’Irpef non doveva superare 11.672,9 euro per i single o 23.345,79 euro per i percettori coniugati. Nel 2021, per esempio, la soglia di pensione era ancora più bassa: 6.702,54 euro lordi annui.

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