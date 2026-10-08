Pensione novembre 2026, arretrati e aumenti in arrivo: ecco per chi

Ad essere interessate dall'aumento sono poi le pensioni riconducibili al Fondo della medicina convenzionata e accreditata, una gestione dedicata ai professionisti che hanno prestato servizio in convenzione o in regime accreditato con il Servizio Sanitario Nazionale. Tra le categorie di professionisti incluse nel fondo rientrano, per esempio, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale ed emergenza territoriale e specialisti ambulatoriali o esterni.