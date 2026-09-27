Pensioni, acconto Irpef ridotto o annullato. Come fare richiesta

A ottobre l’Inps paga le somme che derivano dall’applicazione del taglio del cuneo fiscale e contributivo, i cosiddetti “bonus aggiuntivo” e “ulteriore detrazione”. La “somma non imponibile”, anche detta bonus aggiuntivo, spetta a chi ha un reddito non superiore a 20.000 euro annui; L’“ulteriore detrazione” dall’imposta lorda è per i redditi oltre 20.000 euro e fino a 40.000 euro annui. In pratica il cedolino di ottobre 2026 potrebbe essere un po’ più alto del normale.

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