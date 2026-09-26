L'opposizione però si scatena. Per il senatore Pd Francesco Boccia, "se Eni poteva intervenire, perché non lo ha fatto prima, e perché il governo non glielo ha chiesto? Eni non è un benefattore al quale Palazzo Chigi deve rivolgere un ringraziamento: è una grande azienda italiana sulla quale lo Stato esercita il controllo". Il deputato di Avs Angelo Bonelli dice che "la decisione di Eni dimostra che il prezzo calmierato era possibile, come avevamo sempre chiesto noi”. Anche Nicola Fratoianni ribadisce: “Questa mossa svela che poteva essere fatto da tempo per alleviare la situazione difficile di famiglie e imprese”. Critico anche il segretario della Cgil, Maurizio Landini: “Perché il governo non interviene sugli extraprofitti delle imprese, e perché non riduce, non per un mese, ma stabilmente le accise? Senza fare spot”.