Per stabilire se è convienente o meno riscattare la laurea per andare prima in pensione entrano dunque in gioco diversi fattori, dall'età anagrafica all'età in cui si è iniziato a lavorare fino al periodo di studio (pre o post 1996). La scelta si inserisce in un sistema che nei prossimi anni richiederà requisiti sempre più stringenti: se ad oggi per uscire dal lavoro tramite la pensione di vecchiaia servono 67 anni di età nel 2033 potrebbero volercene 68 e così via fino a 70 nel 2049. Un discorso simile va fatto per l'anzianità contributiva che con il progressivo invecchiamento della popolazione potrebbe passare dagli attuali 42 anni e 10 mesi a 44 anni e 10 mesi. In questo scenario, il riscatto di laurea potrebbe accorciare in concreto il percorso lavorativo e anticipare l'uscita.