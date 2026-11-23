Introduzione
Il cedolino NoiPa consente ai lavoratori della Pubblica amministrazione di verificare ogni mese la busta paga. Per la maggiora parte di loro, l’accredito della rata di novembre 2026 arriva oggi, lunedì 23 novembre.
Quello che devi sapere
Il cedolino di novembre 2026
Oggi, lunedì 23 novembre, è in programma l’accredito dello stipendio ordinario di novembre 2026. La rata è già stata elaborata lo scorso 29 ottobre. Lo stipendio è poi visibile sul cedolino NoiPa, che ogni mese consente ai lavoratori delle amministrazioni pubbliche di verificare la propria situazione retributiva.
Chi riguarda
A essere interessati dall’accredito degli stipendi NoiPa di oggi sono docenti, personale Ata e dipendenti pubblici inseriti nella rata ordinaria. Per tutti loro è in arrivo la mensilità di novembre 2026. Per quanto riguarda la scuola, rientrano nella platea anche i docenti supplenti purché i loro contratti siano fino a fine giugno (quindi fino al termine delle attività didattiche) o fino a fine agosto (quindi supplenza annuale) e la loro posizione sia stata già aggiornata.
Supplenti brevi e saltuari
Sempre per quanto riguarda i docenti, in arrivo anche il pagamento per i supplenti brevi e saltuari: alcuni vedranno il pagamento degli arretrati già oggi, 23 novembre, altri devono aspettare almeno fino a venerdì 27 novembre. Questo calendario, infatti, segue date differenti: una emissione urgente con gli arretrati è stata effettuata lo scorso 12 novembre e l'accredito è previsto per oggi 23 novembre; una emissione speciale è stata effettuata il 18 novembre e il pagamento è previsto dal 27 novembre.
Gli effetti del CCNL Funzioni Locali 2025-2027
Passiamo ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni territoriali e locali. Come ricorda NoiPa, la sottoscrizione del CCNL del comparto Funzioni Locali per il triennio 2025-2027, avvenuta lo scorso ottobre, porta con sé alcuni effetti e adeguamenti su stipendi e arretrati già da questo mese. A novembre 2026, infatti, è prevista la liquidazione degli arretrati con emissione speciale, mentre gli adeguamenti stipendiali saranno applicati a partire dal cedolino di dicembre.
Gli adeguamenti
In una nota dei giorni scorsi, NoiPa ha spiegato: “A seguito della sottoscrizione del CCNL del comparto Funzioni Locali per il triennio 2025-2027, avvenuta presso l’Aran il 28 ottobre 2026, NoiPA provvederà ad applicare gli adeguamenti economici previsti dal nuovo contratto”. Gli incrementi degli stipendi previsti dal Contratto, prosegue NoiPa, “sono articolati in tre scatti progressivi, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno del triennio 2025-2027”. Ancora: “L'adeguamento degli stipendi tabellari sarà applicato a partire dalla rata di dicembre 2026, mentre per la liquidazione degli arretrati è prevista un'emissione speciale nel mese di novembre”.
Gli arretrati
In questo mese, quindi, arrivano gli arretrati che spettano per le mensilità comprese tra gennaio 2025 e novembre 2026. La liquidazione degli importi, come detto, è prevista con l’emissione speciale di novembre. “Il calcolo degli arretrati terrà conto delle somme già corrisposte a titolo di indennità di vacanza contrattuale, che saranno conseguentemente riassorbite”, precisa NoiPa. Nella nota ha anche ricordato che il nuovo contratto “prevede, inoltre, un adeguamento dell'indennità di comparto a decorrere dal 1° luglio 2027, con importi differenziati, secondo quanto stabilito dal CCNL, in base all'area professionale di appartenenza: Operatori, Operatori esperti, Istruttori e Funzionari ed Elevata Qualificazione”.
Come controllare i pagamenti
L'accredito è visibile nella sezione "pagamenti", accessibile sull'area personale NoiPa. Quando la rata risulta liquidata, nel dettaglio viene segnalata la data di riscossione e il giorno previsto per il bonifico. Per eventuali richieste di assistenza sui servizi, NoiPa rende disponibile un modulo di contatto raggiungibile sempre dall'area personale oppure dall'app ufficiale.