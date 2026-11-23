Sempre per quanto riguarda i docenti, in arrivo anche il pagamento per i supplenti brevi e saltuari: alcuni vedranno il pagamento degli arretrati già oggi, 23 novembre, altri devono aspettare almeno fino a venerdì 27 novembre. Questo calendario, infatti, segue date differenti: una emissione urgente con gli arretrati è stata effettuata lo scorso 12 novembre e l'accredito è previsto per oggi 23 novembre; una emissione speciale è stata effettuata il 18 novembre e il pagamento è previsto dal 27 novembre.