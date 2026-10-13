Congedo parentale aggiuntivo, cosa può cambiare nel 2027

Al momento non ci sono ancora dati finali, ma la cifra a cui guardare per la perequazione delle pensioni per il 2027 è il 2,9% di inflazione acquisita per il 2026, così come stimato dall’Istat. Il riferimento è agli ultimi dati disponibili. Al mese di agosto, secondo la stima preliminare dell'Istat, l'indice dei prezzi al consumo è aumentato dello 0,5% in un mese e del 3,3% rispetto al 2025. L'inflazione acquisita per il 2026, quella cioè che si avrebbe se l'indice restasse a questo livello anche nei prossimi mesi, è già al +2,9%.