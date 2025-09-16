Congedo parentale, licenziamento legittimo se non si sta con figli

Il caso riguarda il licenziamento di un padre che aveva richiesto alcuni giorni di congedo parentale ma, invece di accudire il proprio bambino di 3 anni, aveva aiutato la moglie nella gestione del loro stabilimento balneare. La sentenza dei giudici ha stabilito che il licenziamento è stato legittimo

Chi utilizza il congedo parentale ma non resta con i propri figli rischia il licenziamento per giusta causa. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione esaminando il caso di un padre che aveva richiesto alcuni giorni di congedo parentale ma, invece di accudire il proprio bambino di tre anni, aveva aiutato la moglie nella gestione del loro stabilimento balneare. Il piccolo era stato affidato alle cure dei nonni e di una babysitter. L'uomo è stato poi licenziato dal datore di lavoro che aveva ingaggiato degli investigatori privati per dimostrare la condotta del dipendente. La sentenza dei giudici ha stabilito che il licenziamento dell'uomo è stato legittimo.