Rivalutazione pensioni 2027, di quanto saliranno gli assegni?

A sostenere la corsa dell'inflazione, ha spiegato l'Istituto nazionale di statistica, è "l'andamento dei prezzi dei beni energetici, che risentono ancora delle tensioni internazionali". La variazione annua ha segnato ad agosto +17%, dal +11,6% di luglio: ad accelerare sono stati sia i beni non regolamentati, come i carburanti o le bollette nel mercato libero (da +11,4% a +16,9%), sia quelli regolamentati, cioè le tariffe di luce e gas nel tutelato (da +14,8% a +18,8%). Ha spiccato poi in particolare l'impennata dei carburanti, con la benzina che è salita del 16,3% e il gasolio del 26,7%. Le spese per l'abitazione, acqua ed elettricità hanno accelerato così al +8,9% dal +7,2% di luglio, quelle per i trasporti al +6,1% (dal +4,3%). Hanno rallentato invece i servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona, mentre nell'alimentare la dinamica dei prezzi continua a essere moderata (stabile a +1,1%), esercitando un freno alla crescita dell'indice generale.

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