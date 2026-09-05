Pensione anticipata ordinaria, dal 2027 cambiano i requisiti: novità

Non tutte le categorie di lavoratori sono investite dagli aumenti per la pensione anticipata ordinaria. Per chi esegue attività riconosciute dalla legge come usuranti o gravose l'adeguamento contributivo previsto per il 2027 e il 2028 risulta di fatto congelato. Gli uomini potranno continuare ad accedere con almeno 42 anni e 10 mesi, le donne con 41 anni e 10 mesi. Nello stesso elenco rientrano inoltre alcune categorie di lavoratori precoci che hanno iniziato l'attività prima dei 19 anni e che eseguono mansioni particolarmente pesanti. La fatica fisica è però solo uno dei requisiti per ottenere l'esenzione: altri fattori soggettivi entrano in campo come, per esempio, lo stato di disoccupazione, il ruolo di caregiver o l'invalidità civile riconosciuta almeno al 74%.