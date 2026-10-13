Pensioni scuola 2027, domande aperte su Polis: scadenze e requisiti

Tra i modelli predisposti dal Mim il più rilevante è quello destinato al personale dipendente che entro il 31 dicembre 2027 matura i requisiti per la pensione di vecchiaia. Requisiti che dal 1° gennaio del prossimo anno sono destinati a cambiare con il raggiungimento dell’età minima a 67 anni e 1 mese e almeno 20 anni di contributi. L’allungamento dei requisiti anagrafici salirà ulteriormente dal 1° gennaio 2028, quando servirà un minimo di 67 anni e 3 mesi. Secondo le nuove previsioni della Ragioneria dello Stato, dal 2029 la pensione di vecchiaia potrebbe richiedere 67 anni e 6 mesi per poi arrivare dal 2031 a 67 anni e 8 mesi.

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