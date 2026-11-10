Pensioni, potere d'acquisto calato del 40% negli ultimi 30 anni: dati

Introduzione
Le pensioni contributive in Italia continuano a perdere valore reale, nonostante la rivalutazione dei contributi versati durante la vita lavorativa. Tra il 1996 e il 2026, a parità di montante contributivo ed età di pensionamento, il potere d'acquisto dell'assegno è diminuito del 31%. Una riduzione destinata ad aggravarsi nel prossimo biennio: con i nuovi coefficienti di trasformazione, la perdita potrebbe arrivare a sfiorare il 40% nel 2028. A evidenziare questo calo è stata una simulazione di Italia oggi: l'analisi è basata su un montante contributivo di 400 mila euro e un pensionamento a 67 anni. Il valore reale della pensione annua, rivalutato per tenere conto dell'inflazione, è passato dai 33.801 euro del periodo 1996-2009 ai 23.329 euro del biennio 2025-2026: una differenza di 10.472 euro, pari al 31%.
Quello che devi sapere
Quanto si perderà nel 2027 e nel 2028
La situazione, sempre secondo la simulazione di Italia Oggi, è destinata a peggiorare. Ipotizzando un'inflazione annua del 3,2%, il valore reale dell'assegno scenderebbe a 21.372 euro nel 2027 e a 20.709 euro nel 2028. Rispetto al periodo 1996-2009, la perdita arriverebbe rispettivamente al 36,8% e al 38,7%.
Per approfondire: Novità sulla liquidazione, cosa cambia per il Tfr statali e il Tfs
Il confronto tra chi è andato in pensione nel 2009 e nel 2026
Come dimostrato dal quotidiano economico, il confronto tra due lavoratori andati in pensione nel 2009 e nel 2026, con la stessa età di uscita e un montante di 400 mila euro, mostra ulteriormente la distanza. In termini nominali, il primo ha ottenuto un assegno annuo di 24.544 euro, contro i 22.432 euro del secondo. Ma considerando l'effettivo potere d'acquisto, la differenza sale a 10.472 euro: 33.801 euro contro 23.329.
Per approfondire: Manovra 2027, card sanitaria da 300 euro per gli over 75: a chi spetta e quali spese copre
Come cambia la rivalutazione delle pensioni con la manovra
A gravare sugli assegni c'è anche la manovra che introduce un nuovo meccanismo di perequazione. L'adeguamento delle pensioni all'inflazione scatterà a gennaio per gli assegni fino a 4 volte il minimo. Poi entro marzo sarà effettuato il conguaglio. Lo ha detto la direttrice dell'Inps, Valeria Vittimberga. "L'istituto applicherà da gennaio la perequazione ai soli trattamenti di importo fino a quattro volte il trattamento minimo - ha affermato Vittimberga - Entro il primo trimestre del 2027 l'Istituto riconoscerà, mediante conguaglio a favore dei pensionati, le differenze dovute all'applicazione della rivalutazione con le nuove regole alle altre platee (pensionati con trattamenti di importo superiore a 4 volte il trattamento minimo)".
Per approfondire: Manovra, rivalutazione pensioni fino a 4 volte il minimo: le novità
Inps: "Per perequazione passagio da tre a sei fasce"
Il disegno di legge di bilancio - ha ricordato la direttrice generale dell'Inps - "modifica il sistema di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, reintroducendo il meccanismo per fasce applicate all'importo complessivo del trattamento. Oltre alla modifica del meccanismo di calcolo, è previsto il passaggio da tre a sei fasce, con percentuali di rivalutazione decrescenti dal 100 al 32 per cento". Vittimberga ha spiegato le modalità applicative considerando "i tempi necessari per il rinnovo delle pensioni, che hanno determinato già l'elaborazione della rata di gennaio, e in analogia a prassi adottate in passato a garanzia della corretta applicazione del meccanismo".
Cosa sono i coefficienti di trasformazione
La riduzione del valore degli assegni dipende anche dai coefficienti di trasformazione, i parametri che convertono il montante contributivo nella rendita annuale. Vengono aggiornati ogni due anni e dipendono soprattutto dalla speranza di vita e dalla probabilità di erogare una pensione ai superstiti. A parità di contributi accumulati, quindi, il loro aggiornamento può determinare un assegno più basso.
Come funziona la rivalutazione del montante contributivo
Il montante contributivo, costituito dalla somma dei versamenti effettuati durante la carriera, viene rivalutato ogni anno in base alla variazione media del Pil dei cinque anni precedenti, secondo il dato stabilito dall'Istat. Un meccanismo che non garantisce necessariamente il recupero dell'inflazione, perché è legato alla crescita economica e non direttamente all'andamento dei prezzi.
Perché i contributi crescono ma la pensione diminuisce
Come sottolinea ancora Italia Oggi, nel periodo 1996-2026 la rivalutazione del montante ha superato l'aumento dei prezzi. Un contributo di 100 euro versato nel 1996 è diventato 231 euro nel 2026, con una crescita del 131%, superiore all'inflazione cumulata dell'81,8%. Il capitale previdenziale ha quindi conservato e persino incrementato il proprio valore reale. Questo non è bastato a impedire la riduzione delle pensioni. Il problema è nella trasformazione del montante in rendita: anche quando il capitale accumulato cresce più dell'inflazione, i coefficienti possono ridurre sensibilmente l'importo dell'assegno.
Per approfondire: La Manovra 2027 vista dalle conversazioni social: cosa piace, cosa no