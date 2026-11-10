Pensioni, potere d'acquisto calato del 40% negli ultimi 30 anni: dati

Introduzione

Le pensioni contributive in Italia continuano a perdere valore reale, nonostante la rivalutazione dei contributi versati durante la vita lavorativa. Tra il 1996 e il 2026, a parità di montante contributivo ed età di pensionamento, il potere d'acquisto dell'assegno è diminuito del 31%. Una riduzione destinata ad aggravarsi nel prossimo biennio: con i nuovi coefficienti di trasformazione, la perdita potrebbe arrivare a sfiorare il 40% nel 2028. A evidenziare questo calo è stata una simulazione di Italia oggi: l'analisi è basata su un montante contributivo di 400 mila euro e un pensionamento a 67 anni. Il valore reale della pensione annua, rivalutato per tenere conto dell'inflazione, è passato dai 33.801 euro del periodo 1996-2009 ai 23.329 euro del biennio 2025-2026: una differenza di 10.472 euro, pari al 31%.