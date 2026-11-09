Novità sulla liquidazione, cosa cambia per il Tfr statali e il Tfs

Introduzione
Il Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) per i dipendenti pubblici è un contibuto corrisposto al dipendente nel momento in cui termina il rapporto di lavoro. L’importo è determinato dall’accantonamento, per ogni anno di servizio, di una quota pari al 6,91% della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni. Il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi (Dlgs 117/2026), in vigore dal 1° gennaio 2027, all’articolo 21 ripropone la clausola di salvaguardia già esistente: per il Tfr e le altre indennità legate alla cessazione del rapporto di lavoro si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni Irpef vigenti al 31 dicembre 2006.
Per quanto riguarda invece il Tfs (Trattamento di Fine Servizio), la Manovra 2027 prevede una riduzione graduale dei tempi di pagamento , che dovrebbero azzerarsi nel 2030.
Quello che devi sapere
Cosa fare con il Tfr statali
Con la clausola di salvaguardia relativa al Tfr, in pratica, se le aliquote in vigore al momento del calcolo producessero un’imposta più alta, il lavoratore potrebbe comunque accedere al trattamento più conveniente. La tutela riguarda solo il Tfr lasciato in azienda, mentre quello versato nei fondi pensione resta soggetto a imposta sostitutiva. Riportando un esempio citato da Il Corriere della Sera, se si prende un lavoratore con 30 anni di servizio e un Tfr di 100 mila euro, il reddito di riferimento è circa 40mila euro. Con gli scaglioni attuali l’aliquota media è del 26%, cioè 26mila euro di imposta; con quelli del 2006 sarebbe del 28,8%, cioè 28.800 euro. In questo caso la clausola non scatterebbe perché il regime attuale è già più conveniente.
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Stop ai mesi di attesa dal 2030 per il Tfs
Una novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2027 riguarda invece il piano graduale per superare le lunghe attese per il pagamento del Trattamento di Fine Servizio (Tfs) per i dipendenti statali. Per chi matura i requisiti nel 2027 l’attesa è di 9 mesi, che diventano 6 mesi per chi li matura nel 2028 e passano a 3 mesi di attesa per chi li matura nel 2029. A partire dal 2030, invece, non sarà previsto più alcun differimento del pagamento del Tfs.
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Chi è escluso dal nuovo termine
La riduzione dei tempi, però, non riguarda tutte le uscite dal lavoro pubblico. Restano infatti confermati i termini ordinari più lunghi per:
- dimissioni volontarie;
- licenziamento o destituzione;
- altre cessazioni non collegate al pensionamento per vecchiaia o ai limiti ordinamentali.
In questi casi continua a valere il termine di 24 mesi, con pagamento entro i 3 mesi successivi.
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Cos’è il Tfs
Il Trattamento di Fine Servizio (Tfs) è un’indennità economica spettante ai dipendenti pubblici alla cessazione del rapporto di lavoro, generalmente per pensionamento. Si tratta di una somma corrisposta dall’ente previdenziale competente, in prevalenza l’INPS (Gestione ex-INPDAP), oppure direttamente dall’amministrazione di appartenenza per gli enti non gestiti dall’Istituto. Il Tfs è previsto per i dipendenti pubblici assunti a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001 e che non hanno aderito ai fondi pensione complementari di comparto (Espero per la scuola, Perseo Sirio per altri settori).
Le tipologie di Tfs
Le tipologie principali di Tfs comprendono:
- indennità di buonuscita per i dipendenti civili e militari dello Stato;
- indennità Premio di Servizio per dipendenti degli enti locali e della sanità;
- indennità di anzianità per i dipendenti degli enti pubblici non economici (parastato).
Il diritto al Tfs dipendenti pubblici matura con almeno un anno di iscrizione al fondo previdenziale. Il calcolo e la liquidazione sono effettuati sulla base delle retribuzioni percepite, con criteri specifici a seconda della normativa applicabile.
La differenza tra Tfr e Tfs
Il Tfr dipendenti pubblici riguarda i lavoratori assunti a tempo indeterminato a decorrere dal 1°gennaio 2001 (e i lavoratori a tempo determinato). Ogni anno si accantona una quota pari al 6,91% della retribuzione lorda annua più le rivalutazioni ISTAT. Per i tempi di pagamento vengono applicate regole diverse a seconda dell'importo e della causa di cessazione del rapporto.
Il Tfs riguarda dipendenti pubblici a tempo indeterminato assunti entro il 31 dicembre 2000, oltre a specifiche categorie non contrattualizzate (come forze armate, polizia, magistrati e professori universitari) a prescindere dalla data di assunzione. Si basa sull'80% dell'ultima retribuzione annua lorda moltiplicata per gli anni di servizio utili, diviso 12. I tempi di attesa per l’erogazione sono quelli precedentemente indicati che si ridurranno progressivamente a partire dal 2027 per azzerarsi nel 2030.
L’innalzamento della soglia per chiedere il Tfs
In Manovra è stato introdotto l'innalzamento della soglia per poter richiedere il pagamento del Tfs in un'unica soluzione. A partire dal 2031, la liquidazione potrà essere corrisposta in forma completa entro un limite di 60mila euro, diecimila euro in più rispetto a quanto previsto a oggi. Nel 2032 si potrà richiedere l'intero Tfs fino a 70mila euro, soglia che sale ancora a 80mila nel 2033 e a 90mila nel 2034. La data da cerchiare in rosso sul calendario è infine il 2035 quando "ad andare in pensione" sarà proprio la rateizzazione e i dipendenti Pa in pensione riceveranno la quota completa di accredito prevista dall'indennità di fine servizio al momento dell'uscita dal lavoro.
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