Novità sulla liquidazione, cosa cambia per il Tfr statali e il Tfs

Con la clausola di salvaguardia relativa al Tfr, in pratica, se le aliquote in vigore al momento del calcolo producessero un’imposta più alta, il lavoratore potrebbe comunque accedere al trattamento più conveniente. La tutela riguarda solo il Tfr lasciato in azienda, mentre quello versato nei fondi pensione resta soggetto a imposta sostitutiva. Riportando un esempio citato da Il Corriere della Sera, se si prende un lavoratore con 30 anni di servizio e un Tfr di 100 mila euro, il reddito di riferimento è circa 40mila euro. Con gli scaglioni attuali l’aliquota media è del 26%, cioè 26mila euro di imposta; con quelli del 2006 sarebbe del 28,8%, cioè 28.800 euro. In questo caso la clausola non scatterebbe perché il regime attuale è già più conveniente.

Per approfondire: Manovra, ancora tensioni. Sindacati convocati a Palazzo Chigi il 13 novembre