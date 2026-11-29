Rivalutazione inflazione, dalle pensioni agli assegni familiari: tutti gli aumentiEconomia
Introduzione
Il decreto MEF del 13 novembre 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 274/2026, ha fissato il tasso provvisorio di rivalutazione legato all’inflazione al 3,2% a partire dal 1° gennaio 2027. Questo adeguamento non riguarda solo i trattamenti previdenziali, ma si applica a numerose prestazioni assistenziali, di sostegno al reddito e per le famiglie. Il valore al momento non è definitivo e potrebbe cambiare quando saranno comunicati i dati definitivi sull'inflazione annuale.
Quello che devi sapere
La perequazione
La rivalutazione (o perequazione) adegua gli importi delle pensioni al costo della vita. Ogni anno a gennaio vengono effettuate due operazioni: il conguaglio della rivalutazione dell’anno precedente e l’acconto della rivalutazione dell’anno in corso. Il decreto pubblicato ha stabilito il tasso provvisorio per il 2027 (al 3,2%) mentre l’indice definitivo per il 2026 non prevede conguagli ed è uguale al tasso provvisorio, cioè all’1,4%.
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Le pensioni minime
Nel 2026 il trattamento minimo Inps è di 611,85 euro al mese (importo annuo di 7.954,05 euro), che con il recupero della rivalutazione eccezionale dell’1,3% (riconosciuta per quest’anno), sale a 619,80 euro mensili. Da gennaio si alzerebbe ancora a 631,43 euro (8.208,58 euro annuali), con un aumento effettivo di quasi 12 euro mensili. L'eventuale maggiorazione straordinaria per le minime va considerata a parte perché va capito se la manovra ne prorogherà l’applicazione anche nel 2027 (al momento non è prevista l’estensione).
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Come funziona
La rivalutazione piena del 3,2% si applica però solo agli assegni fino a 4 volte il trattamento minimo Inps (2.447,40 euro lordi mensili). Gli aumenti annuali lordi possono arrivare quasi a mille euro. Invece per le pensioni superiori a quattro volte il minimo bisogna attendere l’approvazione della manovra. Al momento il testo prevede il ritorno a un meccanismo a scaglioni con sei fasce a percentuali decrescenti.
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Prestazioni assistenziali
Le prestazioni di natura assistenziale non subiscono tagli per fasce e vengono rivalutate integralmente del 3,2%, adeguando sia gli importi mensili sia i limiti di reddito per accedervi. L’assegno sociale, destinato a persone over 67 in condizioni economiche disagiate, salirebbe da 546,24 a 563,72 euro per 13 mensilità, cioè da 7.101,12 a 7.328,36 annui. I limiti reddituali per ottenere una prestazione cambierebbero di conseguenza: 7.328,36 euro per una persona non coniugata, 14.656,72 euro per una persona coniugata. Stesso discorso per le pensioni sociali ancora in vigore e gli assegni vitalizi che aumentano del 3,2% insieme alle relative soglie reddituali. La pensione sociale passa da 450,17 a 464,58 euro mensili, l’assegno vitalizio da 348,79 a 359,95 euro mensili.
Prestazioni per invalidi civili, ciechi e sordi
Si rivalutano al 100% dell'indice le pensioni di inabilità per gli invalidi civili totali, gli invalidi parziali, la pensione dei sordi e dei ciechi assoluti non ricoverati. Alle indennità accessorie, come quella di accompagnamento per gli invalidi civili, si applicano invece meccanismi di aggiornamento slegati.
Pensioni di reversibilità, quattordicesima e bonus dicembre
Il trattamento minimo Inps modificato rivaluta anche le soglie di reddito oltre le quali scattano le riduzioni della pensione ai superstiti. La quattordicesima è interessata ma solo per le soglie reddituali mentre gli importi non aumentano automaticamente del 3,2%. Infine il bonus di 154,94 euro, riconosciuto a dicembre ai pensionati con redditi bassi, vede variare i limiti per ottenerlo.
Sostegno alle famiglie
Oltre al capitolo pensioni, l’adeguamento del 3,2% aggiorna gli importi e le soglie ISEE delle principali misure familiari: Per l’Assegno Unico e Universale (AUU) crescono gli importi base per ciascun figlio, le maggiorazioni (per figli disabili, nuclei numerosi, madri under 21, secondo percettore di reddito) e le fasce ISEE di riferimento. Per l’Assegno di inclusione (ADI) e Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) vengono aggiornati i limiti ISEE e i massimali del beneficio economico. Per il Congedo straordinario (Legge 104) si rivaluta il tetto massimo annuo complessivo della retribuzione e della contribuzione figurativa per chi assiste familiari con disabilità grave. Altri aumenti tra importi e soglie ISEE riguarderebbero gli assegni di maternità dei Comuni e quello statale, i congedi parentali.
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Gli effetti sugli ammortizzatori sociali
La percentuale del 3,2% viene applicata dall'INPS anche ai massimali delle indennità legate al lavoro: per NASpI e DIS-COLL aumenta l'importo massimo mensile erogabile per le indennità di disoccupazione e la soglia di retribuzione oltre la quale si applica la riduzione del 25%. Per la Cassa Integrazione (CIGO, CIGS, FIS) si aggiorna il massimale mensile dell'integrazione salariale spettante ai lavoratori sospesi o a orario ridotto. Per l’ISCRO dei lavoratori autonomi cambia la soglia di reddito per accedere alla prestazione.
Il riscatto della laurea agevolato
Si adeguano al tasso di inflazione i minimali e i massimali contributivi utilizzati per calcolare l'onere di riscatto (incluso quello agevolato) e i versamenti volontari. Per il riscatto della laurea agevolato, il costo viene calcolato sul minimale degli artigiani e commercianti, applicando l'aliquota contributiva del 33%. Con l’aumento del 3,2% per una laurea quinquennale la differenza rispetto al costo di quest’anno sarebbe di circa 1000 euro in più.
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