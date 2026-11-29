Oltre al capitolo pensioni, l’adeguamento del 3,2% aggiorna gli importi e le soglie ISEE delle principali misure familiari: Per l’Assegno Unico e Universale (AUU) crescono gli importi base per ciascun figlio, le maggiorazioni (per figli disabili, nuclei numerosi, madri under 21, secondo percettore di reddito) e le fasce ISEE di riferimento. Per l’Assegno di inclusione (ADI) e Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) vengono aggiornati i limiti ISEE e i massimali del beneficio economico. Per il Congedo straordinario (Legge 104) si rivaluta il tetto massimo annuo complessivo della retribuzione e della contribuzione figurativa per chi assiste familiari con disabilità grave. Altri aumenti tra importi e soglie ISEE riguarderebbero gli assegni di maternità dei Comuni e quello statale, i congedi parentali.

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