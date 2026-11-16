L’Ufficio parlamentare di Bilancio ha messo a confronto la rivalutazione e il taglio Irpef evidenziando che gli effetti sono sempre in perdita per i pensionati, considerando anche il drenaggio fiscale, cioè l'aumento del prelievo provocato dall'inflazione in presenza di un sistema tributario non interamente indicizzato. Il risultato è che con 40mila euro di reddito pensionistico, la perdita complessiva stimata è di 367 euro annui; a 50mila euro sale a 520 euro. Superata questa soglia il saldo migliora grazie allo sconto fiscale, ma torna progressivamente a peggiorare con l'aumentare della pensione. In pratica, secondo le elaborazioni dell'Upb, è proprio sui redditi pensionistici compresi tra 40mila e 50mila euro lordi annui che si concentra la penalizzazione maggiore in rapporto al reddito.

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