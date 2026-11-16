Pensioni e Manovra, chi perde di più tra rivalutazione ridotta e tagli IrpefEconomia
Introduzione
La Manovra 2027 interviene sulle pensioni con diverse misure che alleggeriranno di 1,9 miliardi la spesa previdenziale nei prossimi tre anni. Nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche “programmatico”, per effetto della legge di Bilancio, tra 2027 e 2029, alla voce “pensioni” si incontrano 1,856 miliardi meno rispetto al quadro tendenziale. Tra le novità di cui faranno le spese i pensionati ci sono il nuovo meccanismo di rivalutazione degli assegni, che riduce il recupero dell'inflazione per le pensioni superiori a quattro volte il trattamento minimo e il taglio dell'Irpef, che dal prossimo anno estenderà da 50mila a 55mila euro il limite del secondo scaglione, con aliquota al 33% anziché al 43%.
Quello che devi sapere
Gli effetti della riduzione della rivalutazione
La legge di Bilancio 2027 stabilisce che l’andamento dell’inflazione sarà seguito solo dalle pensioni fino a quattro volte il minimo (2.447,4 euro al mese, poco più di 2mila netti, ai valori attuali), scenderà poi all’85% tra quattro e cinque volte il minimo (3.059,25 euro lordi), passerà al 53% nella fascia fino a sei volte il minimo per poi finire al 32% riservato alle pensioni più alte. Con questa misura si risparmiano 4,43 miliardi lordi in tre anni sulla spesa previdenziale calcolando un’inflazione del 2,8%, pari a quella acquisita ad agosto.
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Gli effetti dei tagli Irpef
Il taglio Irpef coinvolge solo chi ha un reddito compreso tra 50mila euro e 55mila euro che si vede scendere l’aliquota dal 43% al 33%. Chi percepisce una pensione inferiore a 50mila euro lordi annui non ottiene alcun vantaggio da questa specifica modifica. Per chi supera la soglia, invece, il risparmio cresce progressivamente fino a raggiungere 500 euro annui. Ma anche in questo caso non è detto che basti a recuperare quanto perso sulla rivalutazione.
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Chi perde di più
L’Ufficio parlamentare di Bilancio ha messo a confronto la rivalutazione e il taglio Irpef evidenziando che gli effetti sono sempre in perdita per i pensionati, considerando anche il drenaggio fiscale, cioè l'aumento del prelievo provocato dall'inflazione in presenza di un sistema tributario non interamente indicizzato. Il risultato è che con 40mila euro di reddito pensionistico, la perdita complessiva stimata è di 367 euro annui; a 50mila euro sale a 520 euro. Superata questa soglia il saldo migliora grazie allo sconto fiscale, ma torna progressivamente a peggiorare con l'aumentare della pensione. In pratica, secondo le elaborazioni dell'Upb, è proprio sui redditi pensionistici compresi tra 40mila e 50mila euro lordi annui che si concentra la penalizzazione maggiore in rapporto al reddito.
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Le simulazioni su assegni da 3mila a 6mila euro
Confrontando i dati, gli effetti della Manovra su un assegno pensionistico lordo di 3mila euro al mese consisteranno in una perdita complessiva stimata di circa 343 euro all’anno poiché il pensionato subirà la riduzione della rivalutazione, senza beneficiare dell'ampliamento dello scaglione Irpef. Con assegno lordo mensile di 3.500 euro la perdita stimata è di circa 451 euro all’anno che scendono a circa 443 euro all’anno con 4.000 euro lordi mesili per effetto del taglio Irpef. Con 5.000 euro lordi mensili si scende a circa 215 euro e con 6.000 euro mensili si ricomincia la risalita con una perdita stimata di circa 396 euro.
Pensioni anticipate e inflazione
La legge di Bilancio prevede lo stanziamento di 850 milioni di euro all'anno per i prossimi tre anni per finanziare interventi di flessibilità in uscita. La nuova quota 100 prevede 64 anni d’età e 36 anni di contributi e potrebbe intercettare una platea più ridotta delle previsioni. Ciò permetterebbe all’esecutivo di rendere la spesa previdenziale ancora più bassa, ma il problema è l’andamento dell’inflazione. Se sarà più alta del previsto, farà gravare sui conti pubblici una spesa maggiore e allo stesso tempo saranno penalizzati anche i conti dei cittadini a causa della mancata indicizzazione.
Quanto potrebbe costare la pensione anticipata
Secondo una simulazione della Uil, la pensione anticipata potrebbe significare una grossa riduzione dell'importo della pensione. Per esempio una lavoratrice con 36 anni di contributi e una retribuzione annua lorda finale di 35mila euro riceverebbe: 25.477 euro lordi all'anno andando in pensione a 64 anni con il ricalcolo contributivo; 30.466 euro lordi all'anno andando in pensione a 67 anni e 6 mesi con il sistema misto. La differenza sarebbe di 4.989 euro lordi all'anno, ovvero circa 384 euro lordi al mese per 13 mensilità. La pensione anticipata sarebbe del 16,38% più bassa rispetto a quella di vecchiaia ordinaria.
Aumento di un mese per la pensione
Dal 1° gennaio 2027, inoltre, servirà un mese di contributi in più per andare in pensione come conseguenza dell'adeguamento alla speranza di vita. Ciò significa che si potrà lasciare il mondo del lavoro con 42 anni e 11 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 11 mesi di contributi per le donne. Dal 2028 è previsto un ulteriore adeguamento, aggiungendo due mesi in più di contributi richiesti, che porterà il requisito a 43 anni e 1 mese per gli uomini e 42 anni e 1 mese per le donne.
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