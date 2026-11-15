Tfs, con pensione anticipata perdite fino ad oltre 10.000 euro dopo 43 anni di lavoroEconomia
Introduzione
La Manovra 2027 punta a eliminare i ritardi nei pagamenti del Tfs (Trattamento di Fine Servizio) per i dipendenti pubblici, ma solo per chi va in pensione per limiti di età. Per chi invece lascia anticipatamente il lavoro, il problema, sollevato anche dalla Corte costituzionale, non viene risolto. In questo caso l'attesa per ricevere il Tfs resta e, considerando la perdita di potere d'acquisto legata all'inflazione, arriva a "mangiarsi" fino a più di 10.000 euro di liquidazione.
Quello che devi sapere
Cosa prevede la Legge di Bilancio 2027
La Manovra 2027, ora al vaglio del Parlamento, prevede una riduzione graduale dei tempi di pagamento del Tfs, il Trattamento di Fine Servizio per i dipendenti pubblici che vanno in pensione. Dal 2028, per chi matura i requisiti pensionistici entro la fine dello stesso anno, l'attesa scende da nove a sei mesi, mentre dal 2029 i tempi si riducono ulteriormente a tre mesi. Dal 2030, per chi lascia il lavoro al raggiungimento dei limiti di età, il pagamento potrà partire dalla data di cessazione dal servizio. La norma aumenta anche gradualmente la cifra entro la quale il Tfs può essere pagato in un'unica soluzione, riducendo così i casi in cui la liquidazione viene divisa in più rate: il limite sale da 50.000 a 60.000 euro nel 2031, a 70.000 nel 2032, a 80.000 nel 2033 e a 90.000 nel 2034. Infine dal 2035, sempre per chi va in pensione per raggiunti limiti di età, sarà eliminata la rateizzazione prevista dalla normativa.
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Le critiche dei sindacati
Ma Cgil nazionale, Fp Cgil, Flc Cgil, Silp Cgil e Spi Cgil - in una nota congiunta - affermano che "la Legge di Bilancio 2027 lascia senza risposte chi attende ancora la propria liquidazione e chi accede alla pensione anticipata, costretto ad aspettare fino a quattro anni e tre mesi per ricevere integralmente somme maturate durante una vita di lavoro, con perdite che possono arrivare a superare i 10mila euro dopo 43 anni di lavoro".
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Le simulazioni
Secondo un’analisi dell'Osservatorio previdenza della confederazione, un dipendente pubblico che accede alla pensione anticipata dopo 43 anni di lavoro, con una retribuzione annua utile di circa 31.400 euro, può subire una perdita di potere d'acquisto della liquidazione pari a 4.837 euro. La perdita sale a 6.238 euro con 39.200 euro di retribuzione, a 7.977 euro con 47.100 euro e raggiunge 10.586 euro con circa 58.900 euro. Inoltre le simulazioni, riferite a liquidazioni maturate tra 80.000 e 150.000 euro, ipotizzano un'inflazione ben più contenuta rispetto a quella registrata nel 2022 e nel 2023, quando l'erosione del potere d'acquisto è stata ancora più pesante, puntualizza il sindacato.
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Le proiezioni sul 2035
"L'articolo 50 della Manovra - spiegano confederazione e categorie - interviene soltanto su chi cessa dal servizio per raggiunti limiti di età: il differimento iniziale sarà eliminato dal 2030, mentre per superare la rateizzazione bisognerà attendere il 2035. Per chi accede alla pensione anticipata, invece, non cambia nulla: restano i 24 mesi di differimento, fino a tre mesi aggiuntivi per il pagamento e la liquidazione in tre rate, che possono arrivare rispettivamente dopo 27, 39 e 51 mesi dalla cessazione". Una disparità che, secondo l'analisi, è destinata ad aggravarsi. "Nello scenario 2035, per un dipendente pubblico con 43 anni di lavoro e circa 59.000 euro di retribuzione annua utile, la perdita di potere d'acquisto può essere superiore di 8.590 euro rispetto a chi accede alla pensione per limiti di età, pur avendo maturato lo stesso Tfs".
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La situazione per Cpdel, Cps, Cpi e Cpug
"A tutto questo, per i dipendenti pubblici iscritti alle gestioni Cpdel, Cps, Cpi e Cpug interessati dalle modifiche introdotte con la Legge di Bilancio 2024, si aggiungono i tagli alle aliquote di rendimento pensionistico, che possono ridurre di migliaia di euro l'assegno nel corso degli anni. Una doppia penalizzazione: una pensione più bassa per tutta la vita e una liquidazione che perde valore mentre lo Stato ne rinvia il pagamento", aggiunge ancora la Cgil.
Le richieste dei sindacati
Cgil, Fp Cgil, Flc Cgil, Silp Cgil e Spi Cgil chiedono quindi "il superamento dei differimenti e della rateizzazione per tutti i dipendenti pubblici, indipendentemente dalla modalità di pensionamento, tempi certi di pagamento e la tutela del potere d'acquisto delle somme maturate. Il Tfs e il Tfr sono salario differito, non un prestito gratuito allo Stato. I diritti non si tagliano e non si rinviano. Anche per questo - concludono - il 20 novembre saremo in piazza per lo sciopero generale, per rivendicare salari e pensioni dignitosi, la difesa del lavoro pubblico e il pieno rispetto dei diritti previdenziali".
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