Cgil, Fp Cgil, Flc Cgil, Silp Cgil e Spi Cgil chiedono quindi "il superamento dei differimenti e della rateizzazione per tutti i dipendenti pubblici, indipendentemente dalla modalità di pensionamento, tempi certi di pagamento e la tutela del potere d'acquisto delle somme maturate. Il Tfs e il Tfr sono salario differito, non un prestito gratuito allo Stato. I diritti non si tagliano e non si rinviano. Anche per questo - concludono - il 20 novembre saremo in piazza per lo sciopero generale, per rivendicare salari e pensioni dignitosi, la difesa del lavoro pubblico e il pieno rispetto dei diritti previdenziali".

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