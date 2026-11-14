Introduzione
L'Ape Sociale non è accessibile ai lavoratori che hanno iniziato a versare contributi dal 1° gennaio 1996, mentre si apre una possibilità per colf e badanti rimasti senza occupazione in seguito alla morte del datore di lavoro. A precisarlo è l'Inps, che con il messaggio n. 3694 del 12 novembre 2026 ha fornito nuove indicazioni sull'accesso all'anticipo pensionistico, dopo aver consultato il ministero del Lavoro.
Quello che devi sapere
Esclusi i contributivi puri
La principale precisazione riguarda i cosiddetti contributivi puri, ossia gli assicurati il cui primo accredito previdenziale risale a una data successiva al 31 dicembre 1995. Secondo l'interpretazione del ministero del Lavoro, recepita dall'Inps, questi lavoratori non possono ottenere l'Ape Sociale in base alla normativa attualmente in vigore. L'esclusione dipende dalle differenti regole che disciplinano il pensionamento di vecchiaia per chi rientra interamente nel sistema contributivo. In particolare, il problema riguarda il rapporto tra l'età alla quale termina l'indennità e i requisiti necessari per ricevere l'assegno pensionistico.
Per approfondire: Rivalutazione pensioni da gennaio per tutti, ma conguaglio a marzo: precisazione dell'Inps
Il limite dei 67 anni
L'Ape Sociale è un sostegno economico destinato ad accompagnare alcune categorie di lavoratori fino al raggiungimento dell'età prevista per la pensione di vecchiaia. Nel 2026 questa soglia è fissata a 67 anni, ma aumenterà progressivamente in funzione degli adeguamenti alla speranza di vita: passerà a 67 anni e un mese nel 2027 e a 67 anni e tre mesi nel 2028. Per i contributivi puri, tuttavia, il compimento dell'età richiesta non garantisce automaticamente il pensionamento. Oltre a possedere almeno 20 anni di contributi, è necessario che l'importo maturato sia almeno equivalente a quello dell'assegno sociale, un valore aggiornato annualmente. In mancanza di questa condizione, l'accesso alla pensione di vecchiaia viene rinviato.
Per approfondire: Pensione, tagliata la rivalutazione di alcuni assegni: cosa cambia
La pensione a 71 anni
Per chi non raggiunge l'importo minimo previsto esiste una seconda possibilità: ottenere la pensione di vecchiaia a 71 anni, purché siano stati versati almeno cinque anni di contributi effettivi. Anche questo limite anagrafico è soggetto agli adeguamenti alla speranza di vita e salirà a 71 anni e un mese nel 2027 e a 71 anni e tre mesi nel 2028. La difficoltà nasce dal fatto che l'Ape Sociale termina al raggiungimento dell'età ordinaria di vecchiaia e non può essere mantenuta fino a quella più elevata. Un lavoratore che non soddisfa la soglia economica rischierebbe quindi di rimanere per alcuni anni senza percepire né l'indennità né la pensione. Una situazione incompatibile con la funzione di sostegno al reddito per la quale è stata introdotta la misura e che, secondo l'Inps, giustifica l'esclusione dei contributivi puri.
Le domande respinte
Le indicazioni dell'Istituto hanno conseguenze anche sulle procedure amministrative. Le sedi territoriali dovranno infatti respingere le richieste di Ape Sociale presentate dai contributivi puri, applicando le nuove istruzioni operative. A questo scopo è stato aggiornato il sistema informatico UNICARPE-FELPE, che non consente più di completare favorevolmente l'istruttoria delle domande interessate. Il rigetto dovrà essere formalizzato attraverso l'applicativo Webdom, utilizzando la motivazione prevista per questa specifica circostanza.
Chi può ricevere l'Ape sociale
L'indennità continua a essere riconosciuta, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, a quattro categorie di lavoratori: disoccupati che soddisfano determinati requisiti, persone che assistono familiari con disabilità grave, invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa almeno pari al 74% e addetti a mansioni particolarmente gravose. Nel 2026 l'età minima richiesta è di 63 anni e cinque mesi, mentre l'anzianità contributiva necessaria è generalmente di 30 anni, che salgono a 36 per numerose attività gravose e si riducono a 32 per alcune professioni specifiche. Per le lavoratrici madri è inoltre prevista una riduzione dei contributi richiesti pari a un anno per ciascun figlio, fino a un massimo di due anni.
Le novità per colf e badanti
Il messaggio dell'Inps introduce anche un chiarimento favorevole ai lavoratori domestici. Quando il rapporto di lavoro termina a causa del decesso del datore di lavoro, la perdita dell'occupazione può essere assimilata a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Il principio si basa sulla circostanza che l'interruzione dell'attività non deriva da una scelta del dipendente, ma da un evento esterno che determina il venir meno delle condizioni necessarie per proseguire il rapporto. Di conseguenza, colf e badanti che si trovano in questa situazione possono richiedere l'Ape Sociale, purché rispettino anche gli altri requisiti previdenziali e anagrafici. La precisazione riguarda il decesso del datore di lavoro, che non coincide necessariamente con la persona assistita.
Le regole per i lavoratori precoci
L'equiparazione al licenziamento per giustificato motivo oggettivo produce effetti anche su un'altra misura previdenziale. L'Inps ha infatti stabilito che lo stesso criterio debba essere utilizzato per esaminare le richieste di pensione anticipata dei lavoratori precoci, prevista dalla legge n. 232 del 2016. Anche in questo caso, quindi, la morte del datore di lavoro domestico può essere considerata una causa di cessazione involontaria dell'occupazione, fermo restando il rispetto delle ulteriori condizioni richieste per ottenere il trattamento.
Per approfondire: Pensioni, potere d'acquisto calato del 40% negli ultimi 30 anni: i dati