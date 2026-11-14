Per chi non raggiunge l'importo minimo previsto esiste una seconda possibilità: ottenere la pensione di vecchiaia a 71 anni, purché siano stati versati almeno cinque anni di contributi effettivi. Anche questo limite anagrafico è soggetto agli adeguamenti alla speranza di vita e salirà a 71 anni e un mese nel 2027 e a 71 anni e tre mesi nel 2028. La difficoltà nasce dal fatto che l'Ape Sociale termina al raggiungimento dell'età ordinaria di vecchiaia e non può essere mantenuta fino a quella più elevata. Un lavoratore che non soddisfa la soglia economica rischierebbe quindi di rimanere per alcuni anni senza percepire né l'indennità né la pensione. Una situazione incompatibile con la funzione di sostegno al reddito per la quale è stata introdotta la misura e che, secondo l'Inps, giustifica l'esclusione dei contributivi puri.