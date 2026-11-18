Pensioni in Manovra, quali assegni verrebbero colpiti dal taglio della rivalutazione? DatiEconomia
Con la scadenza per la presentazione degli emendamenti alla Legge di bilancio 2027, la maggioranza ha indicato, tra le priorità, l'adeguamento delle pensioni. Le ipotesi di modifica al testo base puntano ad innalzare la soglia dalla quale scatterebbe il taglio sul meccanismo di adeguamento all'inflazione. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" di SkyTG24 andata in onda il 17 novembre
Alle 18 di ieri è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti alla Legge di Bilancio 2027 all'esame della Camera. Secondo fonti parlamentari, oltre 7mila proposte di modifica sono state depositate dai vari gruppi, di maggioranza e di opposizione. Le pensioni restano tra i capitoli più spinosi affrontati anche in una riunione di maggioranza convocata nella mattinata di ieri dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha confermato "l'attenzione prioritaria per l'adeguamento". Stando alle ultime ipotesi, l'esame parlamentare potrebbe affrontare l'innalzamento della soglia dalla quale scatterebbe l'annunciato taglio della rivalutazione degli assegni. Chi tra i pensionati pagherà il conto finale della Manovra? Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, di SkyTG24, andata in onda il 17 novembre.
Pensioni, chi paga oggi il conto della Manovra?
Stando al testo uscito dal Consiglio dei Ministri, al momento i sacrifici ai pensionati si chiedono a chi percepisce assegni dai 1.900 euro netti al mese, ovvero quattro volte il minimo. Con la possibile modifica, l'asticella salirebbe e i tagli inizierebbero a farsi sentire sui trattamenti da almeno 2.300 euro netti al mese. Non si parla in ogni caso di abbassare le pensioni: la cifra cresce ma non sta dietro all’aumento dei prezzi. Di conseguenza, sale meno di quanto previsto con la legge precedente alla Manovra.
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L'ipotesi di modifica
Come evidenziano i dati dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio (Upb), ipotizzando la modifica cambierebbe il quadro di quanti pensionati verrebbero penalizzati. La fetta si restringe con l'esenzione per coloro che si collocano tra quattro e cinque volte il minimo. A pagare il conto sarebbe invece una platea pari al 11,5% di pensionati con trattamenti superiori a cinque volte il minimo, corrispondenti appunto dai 2.300 euro al mese in su.
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I costi dell'operazione
Un altro aspetto riguarda i possibili costi previsti dall'innalzamento della soglia esentata dal taglio della rivalutazione. Stando ad un'elaborazione effettuata partendo dai dati Upb, tra i pensionati ai quali è chiesto un contributo dall'attuale Manovra, quelli che potrebbero essere “salvati” sono coloro che dichiarano tra 1.900 e 2.300 euro netti al mese, costo circa 250 milioni. La parte più corposa, pari a 1,2 miliardi di entrate, è costituita dal taglio sui trattamenti sopra 5 volte il minimo.
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