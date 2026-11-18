Con la scadenza per la presentazione degli emendamenti alla Legge di bilancio 2027, la maggioranza ha indicato, tra le priorità, l'adeguamento delle pensioni. Le ipotesi di modifica al testo base puntano ad innalzare la soglia dalla quale scatterebbe il taglio sul meccanismo di adeguamento all'inflazione. Anche di questo si è parlato nella puntata di "Numeri" di SkyTG24 andata in onda il 17 novembre ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Alle 18 di ieri è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti alla Legge di Bilancio 2027 all'esame della Camera. Secondo fonti parlamentari, oltre 7mila proposte di modifica sono state depositate dai vari gruppi, di maggioranza e di opposizione. Le pensioni restano tra i capitoli più spinosi affrontati anche in una riunione di maggioranza convocata nella mattinata di ieri dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha confermato "l'attenzione prioritaria per l'adeguamento". Stando alle ultime ipotesi, l'esame parlamentare potrebbe affrontare l'innalzamento della soglia dalla quale scatterebbe l'annunciato taglio della rivalutazione degli assegni. Chi tra i pensionati pagherà il conto finale della Manovra? Anche di questo si è parlato nella puntata di Numeri, di SkyTG24, andata in onda il 17 novembre.

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Pensioni, chi paga oggi il conto della Manovra? Stando al testo uscito dal Consiglio dei Ministri, al momento i sacrifici ai pensionati si chiedono a chi percepisce assegni dai 1.900 euro netti al mese, ovvero quattro volte il minimo. Con la possibile modifica, l'asticella salirebbe e i tagli inizierebbero a farsi sentire sui trattamenti da almeno 2.300 euro netti al mese. Non si parla in ogni caso di abbassare le pensioni: la cifra cresce ma non sta dietro all’aumento dei prezzi. Di conseguenza, sale meno di quanto previsto con la legge precedente alla Manovra. Approfondimento Manovra 2027, depositati circa 7mila emendamenti

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L'ipotesi di modifica Come evidenziano i dati dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio (Upb), ipotizzando la modifica cambierebbe il quadro di quanti pensionati verrebbero penalizzati. La fetta si restringe con l'esenzione per coloro che si collocano tra quattro e cinque volte il minimo. A pagare il conto sarebbe invece una platea pari al 11,5% di pensionati con trattamenti superiori a cinque volte il minimo, corrispondenti appunto dai 2.300 euro al mese in su. Approfondimento Salvini: "In pensione a 64 anni già dal 2027"

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