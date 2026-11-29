A richiamare l'attenzione sulla portata effettiva della riforma è il Codacons, secondo cui la possibilità di cambiare compagnia nell'arco di 24 ore non deve essere interpretata come la conclusione dell'intero procedimento in una sola giornata. Il termine si riferisce infatti soltanto al trasferimento tecnico della fornitura e non comprende tutti gli adempimenti che intercorrono tra la firma del contratto e l'attivazione della nuova offerta. Considerando gli accertamenti iniziali e i successivi passaggi amministrativi, sottolinea l'associazione dei consumatori, l'operazione richiederà complessivamente alcuni giorni. Il quadro regolatorio contempla comunque un termine massimo di tre settimane. Il beneficio in termini di rapidità sarà dunque concreto, ma più circoscritto rispetto a quanto potrebbe suggerire la definizione di switch in 24 ore.