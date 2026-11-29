Introduzione
Dal 1° dicembre 2026 cambiare compagnia elettrica sarà più semplice e veloce grazie all'introduzione dello switch rapido, il nuovo meccanismo predisposto dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) per incentivare la concorrenza e agevolare il passaggio dei consumatori da un venditore all'altro. La novità consentirà di completare il trasferimento tecnico della fornitura nell'arco di un solo giorno lavorativo, superando le tempistiche previste finora.
Quello che devi sapere
Come cambia la procedura
Fino a oggi il trasferimento della fornitura elettrica è stato disciplinato da un calendario mensile: per le domande inoltrate entro il giorno 10 del mese, il nuovo contratto diventa operativo dal primo giorno del mese seguente. Un sistema che, a seconda del momento in cui viene presentata la richiesta, può comportare diverse settimane di attesa prima dell'effettivo subentro del nuovo operatore. Con la delibera Arera del 3 marzo 2026, le cui novità saranno operative dal 1° dicembre, viene accelerato l'iter con l'obiettivo di favorire la mobilità dei clienti e rendere più competitivo il mercato dell'energia. Una maggiore concorrenza tra i venditori potrebbe infatti contribuire anche alla riduzione dei prezzi delle forniture elettriche, a beneficio delle famiglie.
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Le verifiche preliminari
Una volta sottoscritta la nuova offerta commerciale, è necessario effettuare una serie di accertamenti attraverso il Sistema informativo integrato (Sii), gestito da Acquirente Unico. I controlli riguardano il codice Pod, che identifica univocamente il punto di prelievo dell'energia elettrica ed è riportato in bolletta, le informazioni relative all'intestatario del contratto e la sussistenza delle condizioni richieste per accedere alla procedura accelerata. Soltanto dopo il completamento di questa fase, che può durare fino a due giorni lavorativi, il venditore subentrante potrà trasmettere la richiesta di trasferimento. A quel punto prenderà il via lo switching vero e proprio, ossia l'operazione tecnica che dovrà essere ultimata nell'arco di 24 ore, corrispondenti a una giornata lavorativa.
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Chi può cambiare gestore in 24 ore
La novità interessa esclusivamente le forniture elettriche domestiche, mentre non coinvolge quelle del gas, per le quali rimangono in vigore le tempistiche già previste. Restano fuori dal nuovo meccanismo anche le utenze non domestiche riconducibili a partite Iva, negozi, uffici, studi professionali e imprese. Per usufruire dell'iter semplificato, inoltre, il punto di prelievo deve essere attivo e non interessato da provvedimenti di sospensione. Tra le ulteriori condizioni figurano l'assenza di situazioni di morosità e di richieste di indennizzo pendenti. Per chi non soddisfa i requisiti individuati dall'Autorità non viene meno la possibilità di scegliere un altro operatore, ma il trasferimento continuerà a seguire le modalità ordinarie.
L’avvertimento di Codacons
A richiamare l'attenzione sulla portata effettiva della riforma è il Codacons, secondo cui la possibilità di cambiare compagnia nell'arco di 24 ore non deve essere interpretata come la conclusione dell'intero procedimento in una sola giornata. Il termine si riferisce infatti soltanto al trasferimento tecnico della fornitura e non comprende tutti gli adempimenti che intercorrono tra la firma del contratto e l'attivazione della nuova offerta. Considerando gli accertamenti iniziali e i successivi passaggi amministrativi, sottolinea l'associazione dei consumatori, l'operazione richiederà complessivamente alcuni giorni. Il quadro regolatorio contempla comunque un termine massimo di tre settimane. Il beneficio in termini di rapidità sarà dunque concreto, ma più circoscritto rispetto a quanto potrebbe suggerire la definizione di switch in 24 ore.
Il rischio del telemarketing per Assium
A evidenziare le potenziali insidie del nuovo sistema è invece Assium, l'Associazione italiana degli utility manager. Secondo l'organizzazione, la maggiore rapidità dei trasferimenti potrebbe intensificare la competizione tra le società energetiche per conquistare nuovi clienti, alimentando campagne promozionali sempre più aggressive. Il primo effetto potrebbe essere un aumento delle telefonate commerciali e delle pressioni esercitate dai call center per convincere gli utenti a sottoscrivere nuove offerte. Tra i pericoli segnalati figurano anche l'adesione inconsapevole a proposte tariffarie delle quali non si conoscono pienamente le condizioni economiche e l'attivazione di contratti mai autorizzati dagli intestatari delle utenze. La velocità del cambio di gestore potrebbe quindi amplificare criticità già presenti nel mercato energetico.
Il diritto di ripensamento
L'accelerazione delle operazioni non comporta una rinuncia alle garanzie già riconosciute ai consumatori dalla normativa vigente. Chi aderisce a una proposta commerciale a distanza, ad esempio telefonicamente oppure online, o al di fuori dei locali commerciali conserva, di norma, la facoltà di esercitare il diritto di ripensamento entro 14 giorni. La riduzione delle tempistiche tecniche necessarie al trasferimento della fornitura non modifica dunque le tutele previste per questa tipologia di acquisti, che permettono al cliente di recedere dal contratto entro i termini stabiliti dalla legge.
Il nodo della morosità
Un altro aspetto controverso, secondo Assium, riguarda l'esclusione dalla procedura accelerata degli utenti che presentano irregolarità nei pagamenti. L'associazione invita a distinguere le diverse circostanze che possono determinare una situazione debitoria nei confronti della compagnia elettrica. Il mancato saldo di una fattura, infatti, non è necessariamente riconducibile a una responsabilità del consumatore, ma potrebbe dipendere da disguidi imputabili allo stesso fornitore. A queste casistiche si aggiungono quelle degli utenti coinvolti in controversie giudiziarie o in procedure di conciliazione non ancora concluse, che rischiano di non poter beneficiare delle nuove tempistiche.
Le possibili spese aggiuntive
Sebbene il cambio di operatore sia gratuito, l'interruzione anticipata di alcuni contratti potrebbe avere conseguenze economiche. Nel mercato libero, infatti, determinate offerte a prezzo fisso possono prevedere oneri di recesso prima della scadenza contrattuale. Particolare attenzione è richiesta anche a chi ha aderito alle cosiddette formule dual fuel, che riuniscono luce e gas presso la stessa compagnia. In questi casi, trasferire soltanto l'utenza elettrica potrebbe determinare la perdita di promozioni, sconti e condizioni tariffarie vantaggiose applicate alla fornitura del metano, ridimensionando il risparmio atteso dal passaggio a un altro venditore.
L'importanza di confrontare le offerte
Il presidente di Assium, Federico Bevilacqua, invita quindi i consumatori a esaminare con attenzione le condizioni economiche e contrattuali delle proposte disponibili, eventualmente ricorrendo alla consulenza di un utility manager, senza lasciarsi condizionare dall'insistenza degli operatori commerciali. Prima di sottoscrivere un nuovo contratto è opportuno valutare non soltanto la convenienza della tariffa proposta, ma anche gli eventuali vincoli dell'offerta già attiva. Il timore dell'associazione è che uno strumento concepito per ampliare la libertà di scelta delle famiglie finisca, in assenza di un'adeguata informazione, per produrre l'effetto opposto, comportando un aggravio delle bollette.
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