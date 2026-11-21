Le situazioni più critiche si registrano al Sud. Tra le categorie più esposte figurano anziani soli, famiglie numerose e lavoratori autonomi. Nel 2026 i rincari di luce e gas potrebbero costare alle famiglie quasi 10 miliardi di euro in più ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Alle porte dell'inverno e con il caro bollette che continua a pesare sui bilanci domestici, per molte famiglie si profila il rischio della cosiddetta "povertà energetica". Secondo un'elaborazione dell'Ufficio studi della Cgia di Mestre (Associazione Artigiani e Piccole Imprese) su dati dell'Istat e dell'Osservatorio italiano sulla povertà energetica (Oipe), il fenomeno interessa soprattutto le regioni del Sud.

Le regioni più esposte Nel complesso le famiglie italiane che vivono questa forma di disagio sono 2,4 milioni, pari al 9,1% del totale nazionale. La situazione più critica si registra in Puglia, con oltre 302.500 famiglie in difficoltà, pari a circa 700.000 persone. Seguono la Calabria, con più di 143.400 famiglie (318.000 persone), e il Molise, con 22.650 famiglie (quasi 49.000 individui). Condizioni migliori, invece, si riscontrano nelle Marche, in Friuli Venezia Giulia e nel Lazio.

Chi è più a rischio A rientrare più facilmente in questa condizione sono gli anziani soli, le famiglie con genitori stranieri e quelle con numerosi figli. Particolarmente penalizzati anche artigiani e commercianti che lavorano in proprio: per loro il peso dei rincari si fa sentire sia a casa sia in bottega, dove i costi sono ancora più alti e a cui non si può rinunciare. Vedi anche Decreto bollette, quanto risparmieranno famiglie e imprese?

Bollette sempre più alte Secondo le stime Cgia, nel 2026 i costi dell'energia elettrica per le famiglie potrebbero aumentare del 21,3% rispetto al 2025, mentre quelli del gas del 23,2%. Tra febbraio e novembre il prezzo del gas è salito del 161,5% raggiungendo 92 euro a MWh; quello dell'elettricità ha subito un'impennata del 127% arrivando a 260 euro a MWh.