Intanto, è necessario partire proprio della fasce orarie: in Italia l’energia elettrica infatti non ha un costo fisso durante tutta la giornata, ma varia da orario a orario. Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ha dunque stabilito tre intervalli basandosi sulla quantità di energia consumata dagli utenti: la F1, attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 19 escluse le festività, che è quella con tariffe più alte; la F2 e la F3 - attive nel fine settimana, nei giorni festivi e negli orari notturni - nelle quali il prezzo dell’energia è più basso.

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