Bolletta della luce, usare lavatrice e lavastoviglie la sera fa ancora risparmiare?Economia
Introduzione
Da ormai molti anni si è abituati a pensare che far partire i grandi elettrodomestici negli orari notturni permetta un risparmio consistente nella bolletta elettrica: così, per esempio, sono in molti a usare la lavatrice o la lavastoviglie di notte per contenere i costi. Quella che però è stata un’abitudine sostanzialmente corretta per molto tempo, oggi rischia di non trovare più corrispondenza nella realtà: la produzione di energia elettrica infatti è mutata sensibilmente negli ultimi anni, e sono sempre di più le compagnie ad offrire prezzi della luce non più vincolati a determinate fasce orarie.
Quello che devi sapere
Le fasce orarie per l’energia
Intanto, è necessario partire proprio della fasce orarie: in Italia l’energia elettrica infatti non ha un costo fisso durante tutta la giornata, ma varia da orario a orario. Arera, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ha dunque stabilito tre intervalli basandosi sulla quantità di energia consumata dagli utenti: la F1, attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 19 escluse le festività, che è quella con tariffe più alte; la F2 e la F3 - attive nel fine settimana, nei giorni festivi e negli orari notturni - nelle quali il prezzo dell’energia è più basso.
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Perché la notte costava di meno
È proprio la presenza di queste fasce orarie che ha per molto tempo spinto gli italiani a usare di notte i grandi elettrodomestici come lavatrice e lavastoviglie: il costo della luce era infatti inferiore. Ed era inferiore perché in un sistema basato sulla produzione di energia tramite le centrali tradizionali, negli orari di maggiore consumo - cioè la fascia F1 - a dettare il prezzo finale è il gas usato per soddisfare il picco fabbisogno elettrico, che ha un costo tradizionalmente più alto.
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Il sorpasso degli orari diurni
Tuttavia, quella che a lungo è stata una verità assodata oggi sembra non esserlo più: secondo i dati del Gestore dei mercati energetici, infatti, nel 2025 il prezzo diurno dell’energia è stato inferiore a quello notturno in 193 giornate su 365: si tratta del 52,9% del totale, in aumento rispetto alle 160 del 2024, e facendo così segnare uno storico sorpasso dei giorni in cui il costo diurno è stato più conveniente. In ogni caso, come sottolineato da Avvenire, è importante ricordare che il confronto tra il giorno e la notte di Gme utilizza una classificazione oraria diversa da quella delle fasce applicate nelle bollette.
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Cosa è cambiato
A spingere verso questo cambiamento nei costi è stato soprattutto un fattore: la produzione di energia elettrica tramite il fotovoltaico. Questa tecnologia permette infatti di immette nella rete grandi quantità di energia nelle ore centrali della giornata, mentre in quelle serali per ovvie ragioni l’output cala drasticamente. E così, con l’aumentare della produzione di energia rinnovabile diurna a costo praticamente azzerato, il prezzo che un tempo era più alto nella fascia F1 adesso è spesso più basso che nel resto della giornata.
Come cambiano le offerte
E questo cambiamento non sta interessando solamente il prezzo dell’energia, ma anche le offerte prodotte dai fornitori: infatti sono diversi quelli che hanno accolto o stanno accogliendo il cambiamento in atto, modificando le proposte per i clienti. In particolare, spiega Il Sole 24 Ore, sono tre le principali categorie di tariffe che iniziano ad affacciarsi sul mercato: quelle basate sul Prezzo unico nazionale (che risultano essere quelle più aderenti al prezzo dell’energia dell’ora in cui viene consumata), quelle con fasce orare scontate in base alle scelte del cliente, e quelle con fasce personalizzare che permettono di modificare le tradizionali suddivisioni di Arera in base alle proprie abitudini diurne.
A cosa fare attenzione
In ogni caso, oggi è sempre necessario controllare che cosa è scritto nella propria bolletta della luce. Se infatti si ha un contratto basato sulle tradizionali fasce orarie di Arera e con tariffe biorarie a prezzo fisso, è possibile che convenga ancora usare gli elettrodomestici la sera o la notte. Ed è sempre importante, qualora si stesse pensando di cambiare le caratteristiche della propria fornitura, confrontare i prezzi disponibili e assicurarsi di fare una scelta che venga incontro alle proprie esigenze ed abitudini di consumo.
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