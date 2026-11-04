La quarta e ultima regola riguarda la manutenzione periodica degli impianti. Secondo Enea, un impianto perfettamente efficiente può consentire di ridurre i consumi energetici fino al 40%. La manutenzione è importante anche per la sicurezza ed è regolata dalla legge: il Dpr 74/2013 prevede che i controlli e gli eventuali interventi siano effettuati da imprese abilitate, secondo le prescrizioni e le periodicità stabilite dalla documentazione tecnica dell'impianto e dei suoi componenti. Per il mancato rispetto degli obblighi di controllo e manutenzione sono previste sanzioni amministrative da 500 a 3.000 euro.