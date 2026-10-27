Clima, gas serra a livelli record: l'allarme dell'Onu nel rapporto Omm

Secondo l'Organizzazione meteorologica mondiale i livelli dei tre principali gas serra, responsabili del riscaldamento globale - l'anidride carbonica, il metano e il protossido di azoto - hanno tutti raggiunto livelli senza precedenti lo scorso anno ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Le concentrazioni di gas serra nell'atmosfera hanno raggiunto nuovi livelli record nel 2025, determinando impatti climatici che persisteranno per i secoli a venire. È quanto emerge dal rapporto dell'Organizzazione meteorologica mondiale (Omm), l'agenzia delle Nazioni Unite per il tempo e il clima. Secondo l'Omm i livelli dei tre principali gas serra - l'anidride carbonica, il metano e il protossido di azoto, responsabili del riscaldamento globale - hanno tutti raggiunto livelli senza precedenti lo scorso anno.

La concentrazioe di CO2 è al 153% del livello preindustriale Gli ultimi 11 anni sono già stati i più caldi e la tendenza è destinata a proseguire, ammonisce il nuovo rapporto dell'OMM, pubblicato a pochi giorni dalla conferenza delle Nazioni Unite sul clima (COP 31) che si terrà ad Antalya, in Turchia, dal 9 al 20 novembre. La concentrazione media globale di CO2 in superficie ha raggiunto le 426,8 parti per milione, pari al 153% del livello di riferimento preindustriale del 1750. Anche le concentrazioni di altri due importanti gas serra, metano e protossido di azoto, hanno toccato nuovi livelli record. Quando i dati dell'OMM furono pubblicati per la prima volta nel 2004, il livello medio annuale di CO2 era pari a 377,5 ppm. I tassi di crescita della CO2 sono triplicati dagli anni '60, passando da un aumento medio annuo di 0,8 ppm a 2,4 ppm nel decennio compreso tra il 2011 e il 2020. Tra il 2024 e il 2025, la concentrazione media globale di CO2 è aumentata di 2,8 ppm: un valore superiore alla media decennale, ma leggermente inferiore all'eccezionale picco registrato nel periodo 2023/2024. Approfondimento Clima, Onu: serve riduzione netta delle emissioni