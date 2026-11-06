Ma gli italiani non stanno solo pensando di spendere meno in futuro, alcuni tagli – secondo Confesercenti – sono “già in atto”. “Il 93% degli intervistati ha cercato di contenere una o più voci del bilancio familiare negli ultimi tre mesi. Il 52% è intervenuto su ristorazione e delivery, il 39% sulle consumazioni al bar, il 34% su vacanze e soggiorni e il 33% su abbigliamento e calzature", emerge dall’indagine.

Spese tagliate anche su:

"gite e viaggi brevi (32%);

servizi per la persona come parrucchiere, barbiere ed estetista (31%);

attività culturali e ricreative (29%)".

Inoltre, c’è chi ha cercato di fare economia in casa: “Il 29% ha cercato di contenere i consumi di luce, gas e acqua e il 26% la spesa alimentare e le bevande per il consumo domestico".