Governo Meloni, nel Cdm di oggi atteso nuovo testo decreto bollette

Il malcontento ha provocato anche una frattura all'interno del sistema confindustriale. Lo scorso lunedì Elettricità Futura ha annunciato che non rinnoverà la propria adesione a Confindustria Energia, l'organizzazione che riunisce le imprese del settore energetico, pur restando all'interno di Confindustria. Alla base della decisione c'è la convinzione di non essere stata adeguatamente rappresentata nelle trattative sulle misure governative, a vantaggio degli interessi delle società petrolifere e del gas e delle industrie ad alto consumo energetico. "Chi rappresenta l'industria nel suo complesso deve saper comporre interessi diversi, anche divergenti", ha dichiarato Pinto, aggiungendo che "per il settore elettrico questa condizione è venuta meno". Il presidente ha quindi criticato la dipendenza italiana dalle fonti fossili: "Un Paese prigioniero del gas è condannato a vita: dipendente dall'estero, esposto ogni giorno al rischio sul prezzo e sulla disponibilità". E ha osservato: "Con gas e carburanti impazziti, si è parlato solo di elettricità. E si è messo mano al suo mercato. Sulle altre energie, che nella spesa delle famiglie pesano quattro volte tanto, l'attenzione è stata molto minore".

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