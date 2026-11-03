Per il mese di ottobre 2026 le quotazioni all'ingrosso hanno subito un deciso rialzo e la spesa totale dell'utente tipo aumenta del 9,1% rispetto al mese precedente. Pertanto, per i 2,3 milioni circa di clienti ancora nel Servizio di tutela della vulnerabilità, il prezzo della sola materia prima gas è pari a 88,36 euro/MWh. Lo comunica Arera nell'aggiornamento mensile. Nel dettaglio, per il mese di ottobre, il prezzo di riferimento del gas per il nuovo cliente tipo è pari a 176,80 centesimi di euro per metro cubo (+9,1% su settembre), di cui: spesa per la materia gas naturale 97,06 centesimi di euro (pari al 54,9% del totale della bolletta) per l'approvvigionamento del gas naturale e per le attività connesse e 5,83 centesimi di euro (3,3% del totale della bolletta) per la vendita al dettaglio; spesa per il trasporto e la gestione del contatore: 27,25 centesimi di euro (15,41% del totale della bolletta) per i servizi di distribuzione, misura, trasporto, perequazione della distribuzione, qualità; spesa per oneri di sistema: 4,98 centesimi di euro (2,82% del totale della bolletta) per gli oneri generali di sistema; imposte: 41,68 centesimi di euro (23,57% del totale della bolletta) per le imposte.