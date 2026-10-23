Fermando l'orologio ai primi di settembre 2026, Euronews ha stilato la classifica delle capitali europee per prezzo dell'elettricità ad uso domestico, tasse incluse. A fronte di una media Ue pari a 27,2 centesimi per kilowattora (c€/kWh), la "top ten" dei rincari include Copenaghen al decimo posto dietro a Nicosia, Praga e Vienna. La bolletta della luce è più cara a Roma, sesta con un costo medio di 36,6 c€/kWh, due in meno di Londra e Berna, rispettivamente al quinto e al quarto posto con valori compresi tra 38,3 e 38,6. Sul podio delle capitali con le tariffe maggiori si collocano Dublino, Berlino e Bruxelles, prima con prezzi in bolletta pari a 41,3 centesimi.