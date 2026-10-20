Le stime sono confermate anche dal ministro del'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. In un’intervista al Messaggero ha dichiarato: "Secondo le nostre simulazioni, tra la riduzione dello spread e il tetto, l'impatto sarà di almeno il 10% sul prezzo del Pun oggi di oltre 200 euro a Megawattora". Poi ha sottolineato che "la metà delle famiglie italiane che hanno scelto i contratti a prezzo fisso è rimasta al riparo dai rincari: i benefici si sentiranno eccome e arriveranno per chi ha i contratti variabili e per le imprese”.

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