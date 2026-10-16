Lunga e difficile è stata la strada che ha portato a formulare le conclusioni sugli Ets nel Consiglio europeo iniziato ieri, 15 ottobre. Il testo invita la Commissione Ue ad aggiornare la valutazione di tutti gli impatti dell'Ets2. "Nel contesto della revisione in corso del sistema Ets e al fine di sostenere la competitività industriale europea", il vertice "ribadisce la necessità di garantire con urgenza un mercato del carbonio ben funzionante, trasparente e prevedibile, di proteggere efficacemente dalla rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, di ridurre la volatilità del prezzo del carbonio e di mitigarne l'impatto sui prezzi dell'energia elettrica, preservando al contempo il ruolo essenziale dell'Ets nella transizione climatica ed energetica attraverso un segnale di prezzo basato sul mercato per le emissioni di carbonio che stimoli gli investimenti e l'innovazione", è la formulazione finale.